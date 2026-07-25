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▲橘子集團本次進駐漫畫博覽會，以「Gamania AI：時空越境」為主題，首次公開獨家AI技術「UTUX系統」。（圖／記者葉政勳攝）

▲雖然當年沒有機會實際遊玩《便利商店》，不過這次復刻遊戲，讓江大成終於能完成夢想。（圖／記者葉政勳攝）

▲江大成提到，希望在全新AI技術搭配懷舊的元素下，《便利商店》能重掀熱潮。（圖／記者葉政勳攝）

1999年風靡全台的單機遊戲《便利商店》確定將推出全新版本，預計2027年上市！橘子集團在2026漫畫博覽會現場公開獨家AI技術「UTUX系統」，《新電玩大觀園》主持人江大成、阿樂也到場體驗。江大成強調，AI互動反應快速、彷彿賦予角色靈魂，加上保留經典懷舊元素，不僅讓老玩家重溫回憶，也讓人更加期待《便利商店》2027年正式上市。橘子集團本次進駐漫畫博覽會，以「Gamania AI：時空越境」為主題，首次公開獨家AI技術「UTUX系統」，設置「2027未來互動」搭配「1999復刻場景」兩大展區，一邊帶來充滿未來感的高科技，一邊則是復刻過去《便利商店》遊戲場景，吸引眾多人潮。江大成今年接下《新電玩大觀園》節目主持人，提到本次橘子集團帶來展場，他提到，以往漫博給人的印象就是要買東西，但這次「Gamania AI：時空越境」從場景佈置到高科技器材，純粹就是讓大家來體驗、沉浸在一個世界觀內，整體非常新奇。雖然《便利商店》當年推出時，江大成年僅4歲，但在成長過程中也聽說不少有關《便利商店》的盛況，這次橘子集團將「UTUX系統」融入復古的遊戲內，江大成也分享，「這個AI技術真的很厲害，它會反應很快，會根據我的答案做調整，像是和它聊男團偶像，它竟然能回答要加緊練習唱歌跳舞之類的，就是賦予虛擬角色靈魂的感覺」。而近期遊戲界掀起一波復刻潮，不少玩家稱其為「文藝復興」，江大成則表示，遊戲的復刻，最重要的不是遊戲到底做了什麼改變，「而是能讓一群長大的玩家一起回味，這種情懷是無可取代的」，因此很開心《便利商店》除了再主打新的AI技術之餘，還能保有當年的懷舊元素，非常期待2027年上市。江大成也補充，自己本身就非常喜歡「模擬經營類」的遊戲，而《便利商店》最大的不同，就是它非常貼近「台灣人的生活」，光是從貨架上看到一顆茶葉蛋，或是中文字的餅乾都會很親切，希望在全新AI技術的加持下，《便利商店》能重掀熱潮。