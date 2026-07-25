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國民黨將於今（25）日在凱道舉辦「我是人、我反毒台」集會遊行，立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌等藍白政要雲集，更有12位縣市首長到場加持，面對在野黨聲勢驚人的動員，民進黨內部評估，此議題已從「民生食安」高度政治化為「選戰造勢」，因其本質與過往黑心油事件不同，再加上遊行已演變成「藍綠對壘」議題，對執政黨的實質衝擊相對有限。台北市長蔣萬安日前宣布，將舉辦「我是人，我反毒台」食安大遊行，搶先國民黨主席鄭麗文與其他縣市首長前宣布抗爭，這場由蔣萬安登高一呼的遊行，在綠營眼中，則隱藏著政治盤算以及藍營內部的權力角力。據了解，民進黨將該場遊行定調為「假食安、真造勢」，評估對綠營衝擊有限，而多名民代也認為，民眾對這次食安議題感受不大。一名綠營人士認為，涉及食安一定是講求科學跟證據，相關決策可能會隨著情勢有所變更、做滾動式檢討，同時考量政治因素，這次食安事件與多年前頂新集團的「地溝油」本質截然不同，現在是「殘留量超標」的科學認定問題，且台灣目前採取最嚴格標準。「發生食安事件對政府一定是扣分！」該人士直言，民眾要看的是，政府如何把破網補起來？應變能力為何？整體而言，政府處置算敏捷，即便有一些修正也算合理，至於今天的遊行，對民進黨衝擊不大，畢竟能想像，該事件會激起在野黨把它當成政治籌碼。綠營人士指出，執政團隊已將食安破網補起來，行政院會日前也提出修法版本，現在就看立法院要不接招，畢竟在野黨在國會裡面是多數，「現在球在立法院」；他強調，涉及到食安不是只有中央、地方共同把關，立法院也該有作為，要修得很嚴格，民進黨也歡迎，但合理性要說得出來，「你亂弄輿論也會批評你，沒有必要去製造恐慌，隨便說那些」。針對藍營點名要求行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良與食藥署長等人下台一事，知情人士則坦言，衛福部部分作為確實要檢討，但當議題被推向「藍綠對壘」的生死鬥時，執政黨不可能在壓力下配合在野黨撤換首長，等同「蔣萬安救了石崇良」。一名民進黨人士強調，此事已變高度政治化，不是食安問題，是政治問題，到最後是信者恆信，變成藍綠對壘議題，「地方推卸責任給中央，中央怪地方，綠的支持者會認為是地方負責，藍的則認為是中央，中間選民則是認為要各打50大板」。「蔣萬安搶先喊出遊行，根本沒跟盧秀燕商量！」該人士認為，藍營努力打成是中央問題，現在又要舉行遊行抗議，民眾會認為這是政治問題，變成藍綠歸隊；他提到，台中市府過去作為受到高度檢查，蔣萬安喊出發起遊行後，將害到市長盧秀燕，「中央、盧秀燕都會受傷，最後得益是蔣萬安」。民進黨人士直言，藍營的動作都是可預料、可控範圍內，但遊行是政黨發起，不像民間發起那般有殺傷力，因此將變成藍綠歸隊、各自凝聚，「這不是食安問題，是選舉問題」。