1999 年紅遍全台的單機遊戲《便利商店》，是無數七八年級生的童年回憶！今年橘子集團於漫畫博覽會重現懷舊展區，並首度亮相導入自研 AI「UTUX 系統」的全新版本。《新電玩大觀園》主持人阿樂搶先體驗後驚喜直呼，角色不再是死板的 NPC，過程「更像是真的和夥伴一起經營商店」，勾起全場玩家滿滿共鳴。
4歲時看哥哥玩《便利商店》 一直惦記店裡發生什麼事
身為7、8年級共同回憶，《便利商店》曾陪伴無數玩家長大，阿樂分享，1999年遊戲推出時自己才4歲，當時總是坐在5歲哥哥旁邊看著他玩。她回憶《便利商店》最大的魅力，就是玩家會一直惦記著店裡的大小事情。
「畫面非常豐富，會一直想知道店裡現在怎麼樣了，商品有沒有補貨、貨架有沒有擺好、店員怎麼安排，每一件事情都很重要。」即使只是看哥哥遊玩，也會忍不住投入其中，成為她童年的遊戲記憶。
AI角色不只是NPC 像一起工作的夥伴
《便利商店》復刻版將導入「UTUX系統」，讓遊戲角色具備長期記憶、成長及自主決策能力，不再只是制式NPC，而是能與玩家建立互動關係的AI夥伴，全新《便利商店》預計於2027年推出，平台初步規劃包括Steam、iOS及Android。
本次漫博，橘子集團將《便利商店》結合AI技術打造互動體驗，讓玩家能直接與角色對話。阿樂實際體驗後表示「角色真的活了起來」，她認為「過去遊戲比較像以上帝視角操控角色，NPC通常只有固定幾種回答方式。」
「但AI版本完全不同，角色會根據對話內容思考、回應，還能一起討論問題、想辦法解決困境。」不只是在控制角色，「更像是擁有一位真正的夥伴」，陪你一起思考，讓經營遊戲更有溫度，也更有共同成長的感受。
漫博神還原1999年柑仔店 零食、錄音帶都是回憶
除了AI互動之外，橘子也把《便利商店》的懷舊氛圍搬進漫畫博覽會，展區以90年代台灣柑仔店為概念打造，現場擺滿復古零食、懷舊玩具、錄音帶等經典元素。
不少玩家一走進展區就瞬間回到童年，同時呼應《便利商店》誕生的年代，許多展示都值得細細參觀，展區總是滿滿人潮。實際到現場感受文藝復興後，阿樂表示，「很多佈置都是我們小時候真的會看到的東西，很容易就勾起回憶。」
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身為7、8年級共同回憶，《便利商店》曾陪伴無數玩家長大，阿樂分享，1999年遊戲推出時自己才4歲，當時總是坐在5歲哥哥旁邊看著他玩。她回憶《便利商店》最大的魅力，就是玩家會一直惦記著店裡的大小事情。
「畫面非常豐富，會一直想知道店裡現在怎麼樣了，商品有沒有補貨、貨架有沒有擺好、店員怎麼安排，每一件事情都很重要。」即使只是看哥哥遊玩，也會忍不住投入其中，成為她童年的遊戲記憶。
《便利商店》復刻版將導入「UTUX系統」，讓遊戲角色具備長期記憶、成長及自主決策能力，不再只是制式NPC，而是能與玩家建立互動關係的AI夥伴，全新《便利商店》預計於2027年推出，平台初步規劃包括Steam、iOS及Android。
本次漫博，橘子集團將《便利商店》結合AI技術打造互動體驗，讓玩家能直接與角色對話。阿樂實際體驗後表示「角色真的活了起來」，她認為「過去遊戲比較像以上帝視角操控角色，NPC通常只有固定幾種回答方式。」
除了AI互動之外，橘子也把《便利商店》的懷舊氛圍搬進漫畫博覽會，展區以90年代台灣柑仔店為概念打造，現場擺滿復古零食、懷舊玩具、錄音帶等經典元素。
不少玩家一走進展區就瞬間回到童年，同時呼應《便利商店》誕生的年代，許多展示都值得細細參觀，展區總是滿滿人潮。實際到現場感受文藝復興後，阿樂表示，「很多佈置都是我們小時候真的會看到的東西，很容易就勾起回憶。」