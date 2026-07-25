包含這次在內，PG

生涯3次被當作籌碼交易送走，都徹底改變球隊命運，包含2019年雷霆用他換來「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），讓PG受封「史上最強交易籌碼」。

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詹姆斯（LeBron James）昨日凌晨確定加盟費城七六人，根據多方外媒報導，據傳休賽季透過交易找來布朗（Jaylen Brown）加入，讓詹姆斯認為七六人有爭冠可能，成為加盟背後原因，上月被七六人用來當作籌碼的「PG」保羅·喬治（Paul George），等於再度成為「關鍵籌碼」，儘管PG個人職業生涯尚未拿到總冠軍，但他每一次被交易，都直接或間接引爆NBA聯盟的球星大搬家與強權重組，首次是2017年夏天，被老東家印第安納溜馬交易到奧克拉荷馬雷霆，換回歐拉迪波（Victor Oladipo）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）。沙波尼斯後來在溜馬打出生涯年，還入選明星賽，2022年，溜馬再用他跟國王交易來未來少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton），哈利伯頓在溜馬打不到3年，就於2025年單核率隊殺進總冠軍賽。再來是2019年，雷霆將PG送往快艇，換來SGA、蓋里納利（Danilo Gallinari）與5張首輪首輪籤、2個選秀互換權，後來SGA成長為雷霆隊史最偉大球星，近2年蟬聯年度MVP獎，並於上季率隊奪下更名為雷霆後的首座總冠軍，成為聯盟看板球星之一。如今費城七六人再度將高齡36歲的PG送走，加上2張首輪籤，從塞爾提克換來明星前鋒布朗，不僅補上最缺乏的鋒線戰力，還成為詹姆斯加盟七六人的背後原因。PG生涯4次轉隊，其中3次都牽涉到NBA當代或是未來巨星的組隊，唯一一次轉隊沒有任何影響，就在於2024年離開快艇，該年他是合約到期，直接以4年2.12億美元頂薪合約加盟七六人，快艇並未透過PG獲得任何資產。實際上，PG之所以有能耐成為「史上最強交易籌碼」，與他本身也具備頂級球星實力有極大關係，生涯9度入選明星賽、6次年度最佳陣容、4次入選年度防守陣容，是當代最具代表性的頂級3D前鋒之一。