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韓國總統李在明，24日在美國舊金山展開AI產業交流行程，誓言將韓國打造成全球人工智慧（AI）供應鏈的關鍵國家，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也與李在明會晤，宣布一系列與韓國企業合作、投資的計畫，範圍涵蓋半導體、汽車、AI模型、網路平台等等，展現全球科技龍頭加碼布局韓國AI生態系統的企圖心。根據《韓聯社》報導，這場AI峰會匯集全球知名科技企業領袖，包含三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源等韓國企業高層，而除了黃仁勳，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）也有出席。李在明表示，韓國將憑藉全球頂尖的記憶體、半導體技術能力，躍升為值得信賴的AI晶片生產基地與供應鏈夥伴，成為全球AI鏈不可取代的核心國家，政府將持續推動AI產業發展。在與李在明會談時，黃仁勳則宣布多項大型計畫，包含與SK集團規模達5000億美元的合作案，並與三星電子、SK海力士，共同深化晶片及記憶體的設計。除了半導體，黃仁勳也提到將投資NAVER、現代汽車、LG，幫助公司進一步擴大海內外影響力，外加與韓國科學技術院（KAIST）合作，開發大型語言模型（LLM）。原文連結：