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▲MOMO直接拆封卡片，不像一般收藏家「供起來」。（圖／IG@momo）

▲美國摔角網紅Logan Paul今年2月以1649.2萬美元（約新台幣5.2億元）賣出全球唯一PSA 10級「皮卡丘插畫家卡」，創下金氏世界紀錄。（圖／IG@loganpaul）

▲MOMO的PSA 9水君EX全像卡，目前市值2萬～7萬台幣之間。（圖／IG@momo）

寶可夢卡近年價格屢創天價，不只成為收藏市場最炙手可熱的投資標的，日前美國摔角網紅Logan Paul才剛以1649.2萬美元（約新台幣5.2億元）賣出全球唯一PSA 10級「皮卡丘插畫家卡」，創下拍賣史上最昂貴集換式卡牌紀錄。沒想到TWICE日本成員MOMO（平井桃）近日也曬出珍藏的PSA 9、超稀有級的水君EX全像卡，而且還直裸卡貼在臉上自拍，讓粉絲看傻直呼：「她摸過的應該更貴！」MOMO日前在IG分享自拍照，她手機透明殼裡夾著一張2003年日版稀有卡「水君EX全像卡（Suicune EX-Holo）」，後來更直接把卡片貼在臉頰旁。最讓收藏玩家震驚的是，她的卡片擁有PSA 9級評分，卻被她直接拆封，不像一般收藏家「供起來」。粉絲一邊心疼、一邊笑翻，紛紛留言表示：「居然把PSA 9拆掉了」、「裸卡太狂」、「評分已經不重要了，她摸過應該更貴」、「如果拿去拍賣，日本ONCE這麼多，應該更值錢。」根據目前二手市場行情，同款2003年日版PSA9「水君EX全像卡」，價格約739美元，折合約新台幣2.4萬元，不過也有粉絲說，其他平台已賣到7萬台幣。Logan Paul於2021年7月，以527.5萬美元（約新台幣1.56億元）買下全球唯一一張PSA 10級認證的「皮卡丘插畫家卡（Pikachu Illustrator）」。今年2月，他以1649.2萬美元（約新台幣5.2億元）高價拍出，扣除拍賣相關費用後，估計獲利超過800萬美元（約新台幣2.36億元）。拍賣結束後，金氏世界紀錄官方代表也現身直播，正式宣布這張卡創下「拍賣史上最昂貴集換式卡牌」世界紀錄。這張「皮卡丘插畫家卡」是1990年代末《寶可夢》插畫比賽的獎品，全球僅製作39張，稀有程度堪稱寶可夢卡中的「聖杯」。目前僅有8張獲得PSA 9級認證，而Logan Paul拍出的這張，更是全球唯一一張PSA 10級，也是PSA所能給予的最高評級，因此收藏價值無可取代。《寶可夢》是全球史上最賺錢的娛樂IP之一，總收入甚至超越迪士尼與《星際大戰》，近年寶可夢卡價格更一路飆升，成為收藏市場最熱門的標的之一。知名拍賣家Ken Goldin曾表示，「皮卡丘插畫家卡」一直被視為所有寶可夢卡中的終極收藏，而Logan Paul持有的這張更是收藏家夢寐以求的逸品，因為它不僅保存近乎完美，更是目前全球唯一獲得PSA滿分10級認證的版本。