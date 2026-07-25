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▲捷運三鶯線9 月 1 日正式收費後，起跳票價比照台北捷運為 20 元，最高單程票價 35 元。（示意圖／新北捷運局提供）

▲ 捷運三鶯線路線圖。（圖／記者張家瑋攝）

▲三鶯線原民彩繪列車車廂內打造沉浸式乘車空間，特別設置約 120 公分高的Ｑ版立體公仔，並結合織布意象地貼與特色圖騰，吸引不少民眾搶拍。（圖／新北捷運局提供）

▲捷運三鶯線列車車廂內設有「緊急停車鈕」，平時是蓋起，遇到緊急狀況才能開啟使用，若民眾無故隨意開啟，最高可處以 100 萬元罰鍰。（圖／新北捷運局提供）

捷運三鶯線通車將滿一個月，新北市捷運工程局今（25）日公布最新統計，累積運量已順利突破 75 萬人次！目前正值試營運階段，即日起至 8 月 31 日實施全線免費搭乘，今再加碼開箱全新原民彩繪列車。9 月 1 日正式收費後起跳票價為 20 元，《NOWNEWS今日新聞》整理路線、票價與優惠免費搭乘資訊供市民一次掌握。捷運三鶯線自通車試營運以來，吸引大批民眾與遊客搶先體驗，通車滿月運量一舉衝破 75 萬人次。為了回饋民眾，新北捷運局推出暑期好康，2026 年 6 月 30 日至 8 月 31 日期間全線免費搭乘，由頂埔站搭到終點鶯桃福德站通通 0 元。9 月 1 日正式收費後，起跳票價比照台北捷運為 20 元，最高單程票價 35 元，並全面支援 TPASS 基北北桃 1200 元定期票與多元行動支付。三鶯線全線長約 14.29 公里，設置 12 座高架車站。起點為 LB01 頂埔站，設有直達通道可 2 分鐘快速對接捷運板南線；行經媽祖田、長壽山、橫溪、龍埔、三峽、台北大學等站；LB08 鶯歌車站則打造彩虹通廊無縫轉乘台鐵；續往陶瓷老街、國華、永吉公園，最後抵達 LB12 鶯桃福德站。未來該站也將預留尾軌，延伸銜接桃園捷運綠線通往桃園機場。LB01 頂埔站：【核心轉運站】無縫轉乘捷運板南線，設直達通道，2分鐘對接藍線月台。LB02 媽祖田站：車站位於土城區中央路四段。LB03 長壽山站：車站位於三峽區介壽路三段。LB04 橫溪站：車站位於三峽橫溪地區環河路。LB05 龍埔站：車站位於三峽區龍埔路。LB06 三峽站：車站位於三峽區國慶路。LB07 台北大學站：車站位於三峽區復興路，鄰近北大特區。LB08 鶯歌車站：【核心轉運站】設專屬彩虹通廊，2分鐘快速轉乘台鐵鐵路。LB09 陶瓷老街站：車站位於鶯歌溪側，直達熱門觀光老街商圈。LB10 國華站：車站位於鶯歌區國華路近光明街口。LB11 永吉公園站：車站位於鶯歌區鶯桃路、德昌二街口。LB12 鶯桃福德站：【未來延伸轉運】預留尾軌，未來延伸桃園八德銜接桃園綠線通往機場。為提升搭乘體驗，捷運局今（25）日於台北大學站正式開箱第三款「原住民主題彩繪列車」，車體外觀融入阿美族服飾圖騰，車廂內更重磅打造成為沉浸式移動展演空間，擺設約 120 公分高的泰雅族「小淘氣」與排灣族「卡麥啦」立體公仔，搭配特色到站音樂，即日起採不固定班次的隨機發車模式，穿梭土城、三峽與鶯歌之間。除了便利的交通網絡，三鶯線也推出全新「原住民主題彩繪列車」，車廂打造約 120 公分高立體公仔，並採不固定班次隨機發車。捷運局提醒，因三鶯線為無人駕駛系統，車廂內增設全國首創「緊急停車鈕」保命神器。該按鈕僅供軌道異物、火災等極端危急狀況使用，民眾若無故隨意開啟者，最高可依法處以 100 萬元罰鍰。