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黃仁勳X首篇貼文曝光！

▲輝達執行長黃仁勳開通個人X帳號，首篇貼文分享輝達共同簽署的公開信，強調開放模型有助提升安全、加速創新及保障國家主權，貼文瀏覽數迅速突破3500萬次。（圖／翻攝自黃仁勳X）

馬斯克秒轉發力挺：Jensen是對的

微軟、Meta等科技巨頭連署

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳終於開通X帳號，黃仁勳於美國時間24日發布個人帳號首篇貼文，首Po就是直接切入全球AI產業最熱門的「開放權重模型」議題，呼籲美國政府不要過早設下限制。貼文曝光後，X平台老闆馬斯克（Elon Musk）立即轉發力挺，直言：「Jensen是對的。」黃仁勳在X帳號「@JensenHuang」首篇貼文中表示，他要分享一封由輝達共同簽署、說明「開放模型為何重要」的公開信。他指出，AI將改變每一個產業、推動每一家企業，也會由每一個國家共同建構。黃仁勳強調，開放模型不僅能強化安全與網路資安，也能加速創新、促進AI技術普及，並讓各國保有發展自身AI能力的自主權。他更直言，全球不該只依靠單一技術路線，「世界既需要最先進的封閉模型，也需要最先進的開放模型。」黃仁勳親自在X公開表態，也立即獲得馬斯克聲援，馬斯克轉發黃仁勳貼文表示，「全力支持，Jensen是對的」，公開替開放權重AI模型背書。儘管馬斯克旗下SpaceX並未列入公開信的共同簽署名單，但他仍透過個人帳號表達支持，讓黃仁勳的X「處女秀」迅速成為焦點。黃仁勳分享的公開信獲得輝達、微軟、Meta、IBM、Palantir、Dell、Mozilla、Linux Foundation、Mistral及OpenAI等超過30家企業與組織支持，主要訴求是呼籲美國政策制定者，不要因為資安或技術外流疑慮，就對開放模型採取全面性限制。公開信指出，若美國過早限制開放模型，可能削弱市場競爭，甚至迫使研發人才與創新活動移往海外。連署企業認為，涉及智慧財產權遭竊或模型遭到濫用的問題，應透過具體法律及商業制度處理，而不是直接封鎖整項技術。