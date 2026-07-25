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洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希在今（25）日客場出戰紐約大都會，繳出7局僅失1分、狂飆9次三振的優質先發，奪下睽違2個月的第4勝。他的「魔球」指叉球不僅讓對方重金簽下的球星比薛特（Bo Bichette）揮空吞K，其轉速僅「510轉」，詭異的下墜軌跡甚至連大聯盟最新測量儀器都發生誤判。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也對他的表現給予極高評價。在1局下1出局一壘有人的情況下，佐佐木面對擁有3年1.26億美元（約206億日圓）合約的比薛特。佐佐木先用滑球與98.8英里（約159公里）的四縫線速球搶下2好球，第3球投出一顆89英里的犀利下墜球，讓比薛特揮了個大空吞下三振。知名投球分析師「投球忍者」弗里德曼（Rob Friedman）在X（舊推特）上分享這段影片並驚呼：「佐佐木朗希這顆89英里的指叉球實在太噁心了！」有趣的是，大聯盟官方數據庫Baseball Savant起初將這球判定為滑球，但弗里德曼指出，從這球僅有510轉／分的極低轉速來看，這毫無疑問是一顆指叉球，其犀利程度連精密機器都被欺騙。佐佐木此役徹底展現三振功力，全場讓大都會打者揮空高達21次，創下個人本季新高，其中有15次就是來自這顆銳利的指叉球（快速指叉球）。主帥羅伯斯對此讚不絕口：「今晚正是優秀投球的最佳範本。特別是在第4到第7局，他的指叉球真的是完全打不到的球。因為他擁有強大速球的威脅，當指叉球從與速球相同的軌跡進壘時，打者根本無法放掉不揮。」除了球威驚人，佐佐木的心態與投球機制的成長也讓教練團相當滿意。雖然在第2局被羅伯特（Luis Robert Jr.）敲出陽春砲，但他隨即穩住陣腳，第6局更是讓上位打線連續吞下3次空揮三振。羅伯茲強調：「他現在站在投手丘上已經不再去想投球機制的問題了，而是完全進入了『戰鬥模式』。他的投球動作重現性極高，看起來不再有任何迷惘，能夠完美執行比賽計畫。」羅伯茲更表示，佐佐木整晚控球精準，球數精簡且沒有多餘壓力，期待他能繼續保持這樣的絕佳狀態穩定成長。