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▲庫明加（Jonathan Kuminga）預計成為各隊爭奪詹姆斯失利後的首要替代品。（圖／美聯社／達志影像）

隨著詹姆斯（LeBron James）確定落腳費城七六人，為今夏最受矚目的決定劃下句點後，整個NBA自由市場也進入下一階段。目前市場上剩下「最大咖球員」，莫過於「大鬍子」哈登（James Harden）、格林（Draymond Green）與德羅展（DeMar DeRozan），此外活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）則是最大咖的受限自由球員，庫明加（Jonathan Kuminga）則是各隊爭奪詹姆斯失利後的替代方案。綜觀當前剩下的自由球員名單，可以區分為即戰力球星、高天賦受限自由球員2個方面。若以個人影響力、比賽掌控力與球星名氣來衡量，目前自由市場上毫無疑問的最大咖，當屬「大鬍子」哈登。雖然生涯已進入後段，但哈登上季依然展現出頂級的進攻發動與組織傳導能力。對於急需補強後場控場深度、或是缺乏陣地戰發動機的爭冠球隊而言，哈登依然是市面上極少數能一人撐起一套進攻體系的頂級控衛。除了哈登之外，自由市場上還有兩位重量級的老將值得關注，格林在防守端與戰術樞紐價值上，是近年的頂級代名詞，其豐富的奪冠經驗與球隊領袖氣質，是多支防守體系待升級隊伍積極爭取的對象，但他預計會與勇士重新簽下複數年合約，回歸老東家。現年36歲的德羅展，則是聯盟頂尖的中距離單打專家，具備極強的得分爆發力與關鍵時刻處理球能力，能為缺乏持球得分點的球隊，提供火力支援。至於受限自由球員（RFA）市場方面，同樣引爆搶人大戰，在這個池子中，由活塞年輕禁區猛將杜倫獨佔鰲頭。作為當前市場上天賦最耀眼的年輕中鋒，杜倫憑藉驚人的體能天賦、強悍的籃板保護以及護框能力，早已成為多家重建或上升期球隊眼中的關鍵拼圖。然而，由於母隊擁有匹配任何報價的權利（Matching Rights），買家的出價策略與談判過程也更為艱難。除此之外，極具潛力的年輕戰力還有庫明加，他擁有頂級運動能力與優異身材，攻防兩端皆具備極高的塑形空間，但經紀團隊要求的薪資太高，是目前卡關主因。最後是馬瑟林（Bennedict Mathurin） 與華森（Peyton Watson），這2人都具備優異得分天賦與防守潛能，是聯盟當家最搶手的年輕後場，也成為今夏自由市場上詢問度極高的熱門標的。