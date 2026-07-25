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國民黨全代會今（25）日登場，適逢年底九合一大選，今年造勢橋段「同舟共濟」，參選人一起拿著木槳，黨主席鄭麗文則站C位擊戰鼓，致詞時她嗨講20分鐘，細數當初選主席時外界不看好，並說自己不是獨霸一方的政治豪傑，但黨員仍願意相信她，隨後她說訪美期間結識了甘迺迪家族的朋友，更送她甘迺迪總統的書，她要國民黨同志，「今天不要問中華民國為你做什麼，要問國民黨為中華民國做了什麼」。國民黨全代會今替2026縣市長提名參選人聯合造勢，親自由鄭麗文交給19位縣市長參選人「勝利之槳」，鄭麗文更站在C位敲響戰鼓。鄭麗文致詞說，去年黨主席選舉時，很多人並不看好她，但在過半黨員支持下接下重任，她並不是國民黨傳統典型政治領袖，並非出身顯赫，也不是戰場上獨霸一方的政治豪傑，甚至還曾參加過民進黨，但各位黨員先進同志仍舊願意相信、支持她，因此她心存感激，不敢懈怠，上任後全心全意要奉獻一切，完成使命，讓國民黨迎向勝利，再創世紀輝煌。鄭麗文續道，她上任後有超過1萬人加入國民黨大家庭，也兌現承諾重建黃復興委員會，讓黃復興重拾光榮，在副主席季麟連領導下，重新整隊成為最堅強的隊伍。鄭麗文也說，過去這段時間重新讓智庫肩負重任，很快將有自己的民調中心，在南台灣也有智庫中心，她上任後，還包括藍白在重大政策、共同願景、縣市長聯合提名治理上合作，務必在28年下架民進黨。鄭麗文也重提，只有國民黨可以確保台海和平、保障台灣安全，中斷10年的國共交流對話平台重新恢復，完成大陸和平之旅，兩黨黨主席總書記恢復對話機制，宣示兩岸共同和平發展承諾跟願景。鄭麗文續道，她展開長達15天美國行，到中華民國最重要盟友美國的新大陸交很多朋友，全面希望改變過去冷戰格局，開創區域和平繁榮未來，在美國得到高度重視，全面交流並在國際社會受到重視跟討論。過去這10年在野，很多聲音表示國民黨長期被抹黑，在國際媒體、有人心目中有太多因為民進黨錯誤訊息，背負很多錯誤成見，所以她努力對外交流宣揚國民黨理念，完成196場國際交流，平均每周5場，美國完成35場會面交流，接受28次國際主流媒體專訪，每個月超過3次，接受重要外交事務媒體邀稿投書，美國訪問史無前例受到國際媒體高度報導。鄭麗文也提到，訪美期間結識了甘迺迪家族朋友，親自送給她這本甘迺迪總統的書，深受感動跟啟發，甘迺迪一生最重要的就職演說提到，「漫長世界歷史中，只有少數幾代人會肩負起面對所有危機、捍衛自由的神聖使命，他說現在號角又響起了，又在召喚我們，召喚我們負起重責大任，為和平、自由奮鬥到底，為人類消除暴政、貧困、飢餓、疾病和戰爭。」鄭麗文強調，如今這個幾代人才會遇到的重責大任，落在台灣的國民黨肩上，甘迺迪在這篇演說中印象最深刻的，他向同胞說「不要問國家為你做什麼，要問自己對國家做了什麼」，國民黨同志要問「不要問中華民國為你做什麼，要問國民黨為中華民國做了什麼」