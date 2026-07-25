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目前58勝45敗的紐約洋基今（25）日作客費城費城人（56勝48敗）展開系列賽首戰。洋基靠著先發投手施利特勒（Cam Schlittler）7.1局無失分、狂飆12次三振，以及一壘手高施密特（Paul Goldschmidt）的致勝陽春砲，終場以1：0險勝費城人，搶下系列賽開門紅。前3局雙方上演激烈的投手戰，直到4局上，洋基一壘手高施密特將球推向反方向，從費城人左投魯薩多（Jesús Luzardo）手中敲出一發陽春全壘打，這不僅是洋基全場首安，更攻下全場唯一的1分。魯薩多此役表現不俗，主投7局僅失1分，送出9次三振。然而，洋基先發投手施利特勒的表現更勝一籌。他同樣在第4局才被舒瓦伯（Kyle Schwarber）敲出二壘安打，但他隨即回穩化解危機。史利特勒此役大殺四方，除了舒瓦伯外，費城人先發打線全員都吞下三振。他總計用99球主投7.1局，僅被敲出3支安打，無四死球，狂飆12次三振，順利收下本季第10勝。8局下，施利特勒在留下1出局一、二壘有人的危機後退場。接替上陣的左投海德瑞克（Brent Headrick）雖一度被敲安面臨滿壘，但他頂住壓力，連續解決強打透納（Trea Turner）與舒瓦伯，力保不失。9局下，終結者貝德納（David Bednar）登板，在左外野手貝林傑（Cody Bellinger）美技接殺的守備幫忙下，順利製造三上三下，拿下本季第19次救援成功。單場MVP理所當然由施利特勒拿下。在美聯投滿75局的投手中，他本季的防禦率（2.07）高居第一，每局被上壘率（WHIP）0.93也僅次於老虎隊王牌史庫柏（Tarik Skubal）。雙方將於週六晚間6點05分繼續進行系列賽第二戰。