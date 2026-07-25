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停航狀況

受紅霞颱風影響，今（25）日預計有27架次航班取消。昨日更因為陣風與風切影響，有22班航班轉降松山、台中、高雄等機場，亦有航機轉降香港、澳門等地。航港局也公佈今日開航狀況，共有105航次停航。民航局表示，紅霞颱風應變小組已解編；今截至10:00，國內線取消4架次，延誤4架次，國際暨兩岸航線取消23架次、延誤2架次。航港局指出，今日12航線停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。1.基隆-馬祖：部分停航(開航1航次、停航1航次，基隆至馬祖航線是否開航仍以25日上午11:00公告為準)。2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。3.北竿白沙-福州黃岐：部分停航(開航2航次、停航2航次)。4.金門-石井：全部停航(4航次)。5.金門-五通：全部停航(24航次)。6.富岡-綠島：全部停航(2航次)。7.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。8.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。9.蘭嶼-綠島：全部停航(2航次)。10.臺南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(2航次)。11.東港-小琉球：全部停航(46航次)。12.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。