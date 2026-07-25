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▲微風LOGO消失無蹤，現場新增新光三越廣告旗幟，客戶服務台系統也全面更新為新光三越系統。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲最大變化僅有微風LOGO消失無蹤，現場新增新光三越廣告旗幟。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲客戶服務台系統也全面更新為新光三越系統，櫃檯服務人員則換上新光三越制服。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲現場仍有部分櫃位掛上「調整中」告示暫停營業。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新品牌包括魚君、miopane、糖村、法雅客、美麗市場、樂戀堅果、日日南洋、魁力屋拉麵、中一排骨等，另有1個品牌尚未對外公布。（圖／記者鍾怡婷攝）

台北車站商場迎來近20年來最大變革！新光三越今（25）日正式接手原微風北車商場，《NOWNEWS》直擊營運首日現場，除了日前微風LOGO就已經全面撤下，今日也正式換上新光三越服務系統，整體營運維持不中斷。新光三越透露，昨日下午閉店後緊急投入300名人力，歷經19小時完成點交與設備檢視，今日清晨正式開出第一張新商場發票。至於原有櫃位是否調整、改裝期間是否停業，以及未來10大新品牌進駐規劃，也同步曝光。新光三越7月25日正式進駐台北車站，《NOWNEWS》直擊商場開幕首日，現場整體營運順利。業者強調，接手後將以「營運不中斷」為原則，持續提供旅客服務，因此商場外觀與店櫃目前並無明顯變化。現場最大變化僅有微風LOGO消失無蹤，現場新增新光三越廣告旗幟，客戶服務台系統也全面更新為新光三越系統，櫃檯服務人員則換上新光三越制服。新光三越營業本部長暨新域開發總經理歐陽慧表示，7月24日下午3點商場閉店後，隨即投入約300名人力進行設備、系統與環境檢視，「經過19個小時，我們以負責任、長期經營的態度，全面完成商場檢視，今天起新光三越正式接手台北車站商場，未來將持續以更高標準提供公共服務。」不過，現場仍有部分櫃位掛上「調整中」告示暫停營業。台鐵資產開發處處長劉睿紘表示，目前少部分櫃位及餐廳尚未恢復營業，主要原因是部分設備較為老舊，經過全面檢測後，基於安全考量，已要求新光三越立即進行升級改善，待完成後將陸續重新開放。據了解，台北車站商場原有約120個品牌，其中已有110家完成續約，另有10家因租約到期進行品牌汰換。未來預計進駐的新品牌包括魚君、miopane、糖村、法雅客、美麗市場、樂戀堅果、日日南洋、魁力屋拉麵、中一排骨等，另有1個品牌尚未對外公布。現場店家受訪指出，目前更換經營團隊後，店櫃端尚未感受到太大變化，不過看好新光三越作為百貨龍頭所具備的招商與聚客能力，期待未來透過品牌調整與人流提升，帶動業績成長約1至2成。新光三越表示，自7月25日起正式進駐台北車站，並於7月24日閉店後完成三方點交，隨即投入營運設備更新作業。經過一夜準備後，今日清晨6點開出第一筆新商場發票，正式開啟台北車站商場下一階段發展。新光三越強調，未來將以「Window to the World」作為發展願景，逐步將台北車站打造為「讓世界看見台灣、在台灣看見世界」的重要門戶，提升旅客與市民的使用體驗。後續改造工程將以安全為首要考量，並遵循「營運不中斷」原則，採取分區、分期方式進行。同時，為更貼近旅客需求與未來期待，新光三越即日起也將展開問卷調查，邀請民眾參與商場改造計畫，共同打造具國際形象、象徵台灣門戶的新地標。