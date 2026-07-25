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台北市長蔣萬安號召民眾今（25）日上凱道反毒油，但台北市議員林杏兒稍早指出，收到匿名恐嚇訊息，揚言今晚大會現場，當眾槍殺林杏兒與台北市長蔣萬安。林杏兒說，面對這種公然挑戰民主法治、恐嚇人民代表與市府首長的極端手段，杏兒要在這裡光明磊落、大聲地告訴你們：她不怕威脅，她們絕不退縮！林杏兒說，今天大家走上街頭，是因為關心下一代的健康，是因為無法忍受致癌毒油與毒蘋果侵蝕台灣人的肚皮。這是最純粹的民意展現，更是憲法賦予人民的言論自由。林杏兒表示，某些不理性的人或是極端青鳥，如果不滿意人民對政府的監督，大可用理性論述來回應，竟然想用「槍擊、暴力」來打壓異己、製造恐懼？這種企圖用暴力恫嚇社會的下劣行徑，她給予最嚴厲、最嚴正的譴責。林杏兒也表示，第一時間已將相關事證通報警察局以嚴防。今晚凱道現場已部署最高規格的警力與嚴密安保措施，維護所有鄉親與貴賓的安全。越是黑暗，我們越要堅持光明的力量；越是威脅，越要展示守護正義的決心。