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犯罪影集《成名在望》即將開播，日前公開最新預告後，不少劇迷發現卡司中又出現姚淳耀、黃迪揚兩位熟面孔，讓剛追完《我們與惡的距離II》的觀眾瞬間串起回憶，更有網友忍不住笑說：「他們還在賺錢養周可傑。」有網友在Threads發文表示，自己才剛追完《欠妳的那場婚禮》，沒想到點開《成名在望》預告後，又看到姚淳耀、黃迪揚同框現身，忍不住笑喊：「怎麼又有姚淳耀跟黃迪揚！」貼文曝光後，不少劇迷也紛紛留言，直呼兩人的組合實在太熟悉，讓人一秒聯想到上一部作品。由於《欠妳的那場婚禮》中，姚淳耀（韓森）、黃迪揚（阿貴）和張孝全（周可傑）是樂團馬子狗的夥伴，他們一路扶持彼此從少年到中年時期，變成大老闆的黃迪揚更是在暗中偷偷資助張孝全，三人堅定的兄弟情更是讓人感動，因此看到兩人再度合作，不少網友立刻玩起角色梗，笑稱：「他們還在賺錢養周可傑。」台劇《成名在望》即將於今（25）日開播，集結金獎陣容李國毅、姚淳耀、蔡亘晏（爆花）、黃迪揚同台飆戲，黃迪揚飾演盛泰集團二少東，在隧道中突遭精心設計的假車禍綁架，遭到姚淳耀飾演的拖吊車司機救起，飾演刑警的李國毅，昔日高中摯友的3人，將在命運推動下再度交會。