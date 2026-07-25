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效力於修士頓太空人的旅美強投鄧愷威，今（25）日交手芝加哥白襪，於第四局中繼上場，雖然總計2局被打出2安打、失掉2分，但期間也用超狂尾勁三振日籍強打村上宗隆，並靠隊友於第六局上海灌8分，最終收下本季第5勝，這是他繼上月22日對守護者先發5局奪勝後，睽違超過1個月再度拿下勝投。鄧愷威上一次出賽是在7月20日面對金鶯，該戰中繼2.1局僅被打出1安打無失分，還飆出3次三振，今日於休息4天後，於球隊0：3落後下登板。鄧愷威一上場就連續投出2次觸身球，被攻佔一二壘有人局面，交手本季已打出20轟、42分打點的日籍強打村上宗隆，纏鬥至2好2壞下，鄧愷威投出一顆內角93英哩二縫線直球，村上宗隆最後關頭未揮棒，捕手瓦茲奎茲（Christian Vázquez）啟用ABS挑戰成功，村上宗隆遭到三振，後續再讓打者連續打出飛球被接殺。鄧愷威續投第五局就出事，單局被打出安打、加上暴投丟掉第4分，隨後再被邁德羅斯（Chase Meidroth）敲出本季第18支二壘安打丟掉第5分。鄧愷威最終用42球包含23顆好球，投完2局後退場，當時太空人0：5落後，結果第六局打線大爆發，包含大物新人史密斯（Cam Smith）兩分砲在內，單局狂打一輪、攻下8分逆轉，最後太空人9：5逆轉贏球，鄧愷威收下本季第5勝。