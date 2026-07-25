知名網紅牙醫師張元瀚今年 5 月因心肌梗塞離世，享年 42 歲。同為牙醫師的妻子葉映彤日前公開悼念影片，沉痛揭露丈夫生前曾不斷吐露「整個人快爆掉了」等嚴重身體警訊。她悔恨感嘆自己當時聽不懂這番求救，如今驟然天人永隔，盼以切身之痛呼籲大眾重視過勞警訊，別拿生命換工作。
🟡性格緊繃睡眠品質極差 生前直喊整個人快爆了
葉映彤在IG悼念影片中回憶，先生張元瀚平時是屬於極難放鬆的性格，即便身體感到極度疲憊，大腦卻始終高轉速運轉，導致睡眠品質極差。她透露，丈夫離世前一天仍正常去上班，但期間不斷向家人表示：「我整個人好像快要爆掉了。」當時她聽不懂這句沉痛的求救訊號，先生甚至無論吃喝什麼都覺得身體不對勁，未料這竟是最後的警訊。
🟡凌晨起床查看驚覺永別 妻悲嘆人生無常珍惜眼前
回想事發當晚，葉映彤表示原本以為只是個再平常不過的夜晚。由於先生平常每小時都會習慣起床走動，她凌晨三點曾醒來查看情況，但當時因為自身過於疲累，隨後便又不小心睡著，沒想到再次醒來時，丈夫已因急性心肌梗塞驟逝。這份未能及時察覺的痛心與遺憾，讓她至今難以釋懷。
🟡痛徹心扉告誡社會大眾 沒任何工作值得用性命換
面對突如其來的打擊，葉映彤深感人生無常。她坦言，人們總習慣以為來日方長，直到噩耗降臨才驚覺，許多人的離開根本沒有預告。她以這段痛徹心扉的經歷警惕社會大眾，這世界上沒有任何一份工作值得用寶貴的性命去交換。她呼籲所有人都要時刻關注自己的身心健康，並及時珍惜身邊最親近的人。
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葉映彤在IG悼念影片中回憶，先生張元瀚平時是屬於極難放鬆的性格，即便身體感到極度疲憊，大腦卻始終高轉速運轉，導致睡眠品質極差。她透露，丈夫離世前一天仍正常去上班，但期間不斷向家人表示：「我整個人好像快要爆掉了。」當時她聽不懂這句沉痛的求救訊號，先生甚至無論吃喝什麼都覺得身體不對勁，未料這竟是最後的警訊。
回想事發當晚，葉映彤表示原本以為只是個再平常不過的夜晚。由於先生平常每小時都會習慣起床走動，她凌晨三點曾醒來查看情況，但當時因為自身過於疲累，隨後便又不小心睡著，沒想到再次醒來時，丈夫已因急性心肌梗塞驟逝。這份未能及時察覺的痛心與遺憾，讓她至今難以釋懷。
🟡痛徹心扉告誡社會大眾 沒任何工作值得用性命換
面對突如其來的打擊，葉映彤深感人生無常。她坦言，人們總習慣以為來日方長，直到噩耗降臨才驚覺，許多人的離開根本沒有預告。她以這段痛徹心扉的經歷警惕社會大眾，這世界上沒有任何一份工作值得用寶貴的性命去交換。她呼籲所有人都要時刻關注自己的身心健康，並及時珍惜身邊最親近的人。