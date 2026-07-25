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「詹皇」今（25）日傳出將加盟費城76人的消息，挑戰生涯第5冠，而關於其歷史地位的話題又再次浮上水面。美國總統川普（Donald Trump）近日對籃球界最激烈的爭論之一發表了看法：究竟誰才是「史上最佳（GOAT）」，是詹姆斯（LeBron James）還是喬丹（Michael Jordan）？對川普而言，答案非常簡單，他完全支持自己的好友喬丹，同時也批評詹姆斯是「種族主義者」。詹姆斯於週五正式宣布以2年800萬美元的合約加盟費城76人，這項重磅消息也讓媒體順勢在橢圓形辦公室向川普拋出了「詹姆斯與喬丹誰更偉大」的問題。川普直言不諱地表示：「喬丹是我的朋友，我會和他一起打高爾夫。他真的是個很好的人。至於LeBron，或許他是個種族主義者，又或許他只是不喜歡川普，我不知道。但我只喜歡那些喜歡我的人。所以，我絕對會選喬丹。」▪️效力賽季：15個賽季▪️總冠軍：6座（皆效力於芝加哥公牛，締造兩次三連霸）▪️生涯場均：30.1分（NBA歷史最高）、6.2籃板、5.3助攻▪️個人榮譽：14次入選全明星賽、5次例行賽MVP、6次總決賽MVP、10屆得分王、9次入選年度防守陣容▪️效力賽季：即將迎來第24個賽季（新賽季轉戰76人，曾效力騎士、熱火、湖人）▪️總冠軍：4座▪️生涯場均：26.8分、7.2助攻、6.1籃板▪️歷史紀錄：NBA歷史出賽場次最多、總得分最高（唯一突破43,000分的球員）、單場30分以上場次最多（700場）▪️個人榮譽：22次入選全明星賽、21次入選年度最佳陣容、4次例行賽MVP、4次總決賽MVP、6次入選年度防守陣容