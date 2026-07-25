我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨桃園市長參選人黃世杰批評桃園市政府交通執法「缺乏人情味」，市府新聞處長羅楚東批評，黃心中缺乏政策內涵，卻用人情味來做總結，「畢竟黃不在意任何涉案同志的情節有多重大，依舊綁在一起」。對此，黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹今（25）日反擊，不能為了科技而科技，也不能為了批評而曲解本意，無論從強推科技執法、再到為了科技執法誤解黃世杰的本意，市長張善政跟羅楚東好像看到「科技」兩字，就會無法自拔，呼籲羅不要再去脈絡化瞎起鬨。黃宣尹表示，黃世杰從未反對科技執法，也支持任何能有效降低事故、保障用路人安全的政策，但真正的問題在於，市府漠視民意認為執法過於偏重開罰的感受，也忽略了桃園很多標線或速限不合理的地方。「降低交通事故有不同的做法，科技執法是其中一項！」黃宣尹提到，據桃市府的數據，桃園交通事故死傷率雖然下降，但2025年仍是北北基桃最高，每十萬人死傷數2,353人，高於北北基平均67.6%，市府卻無視與其他城市的差距，只用下降數字自我肯定。黃宣尹重申，黃世杰主張的是「安全與人性並重」的交通治理，也欣然看到事故逐年下降，並無抹煞警察同仁的辛勞，只是可以聽聽市民的意見，再進行調整，達到三贏的局面，「請羅楚東處長不要再去脈絡化瞎起鬨，由此也可見張市府從上到下不傾聽民意、不面對問題的慣性，讓人遺憾」。