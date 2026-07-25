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美國太空探索公司SpaceX的巨型「星艦」（Starship）火箭在當地時間週五（24日）完成第13次試飛，星艦上節太空船順利通過重返大氣層考驗，最終以直立姿態濺落印度洋，完成迄今最平穩的一次水面降落；這次任務也首度將20枚第三代星鏈衛星（Starlink V3）送上太空並完成部署。更值得一提的是，這次任務中，「超級重型」（Super Heavy）助推器同樣在墨西哥灣成功完成受控濺落，雙雙報捷，堪稱SpaceX近期最漂亮的一場勝仗。綜合外媒報導，這次試飛是最新一代「星艦V3」原型機的第2次試飛，原訂7月16日發射，卻因超級重型33具猛禽引擎中，有4具因氧化劑渦輪泵問題在啟動時中止點火而延後；週四（23日）再度嘗試發射，又因天候不佳臨時取消，直到週五（24日）美東時間晚間6時51分（台灣時間今日上午6時45分）才順利升空。高達124公尺、直徑近9公尺的星艦從SpaceX位於德州南端的星艦基地（Starbase）升空，之後與超級重型助推器分離，沿次軌道飛行。飛行約2分鐘後，超級重型助推器與星艦分離，並在升空約6分鐘後於墨西哥灣完成受控濺落。這項成就意義重大——今年5月的第12次試飛中，超級重型助推器（B19）曾因多具引擎故障而失控墜毀，這次能成功完成受控降落，等於SpaceX成功修復了上次的技術缺陷，是這次任務中同等重要的一大勝利。飛行期間，星艦釋放20枚星鏈V3衛星，這是SpaceX首度在星艦試飛中部署真正的星鏈V3衛星，而非過去試飛使用的模擬衛星。這批衛星中，有6枚特別加裝高解析度攝影機，專門用來拍攝星艦隔熱瓦的即時畫面並傳回地面，協助工程師蒐集隔熱盾防護性能的關鍵數據，是未來讓星艦能重返發射台、達成完全重複使用目標的重要研究環節。這批衛星不會留在軌道，預計稍後重返大氣層燒毀，但SpaceX證實，已透過射頻與雷射連結雙管道，成功與全部20枚衛星取得聯繫。星艦也成功在太空中重新點燃一具猛禽引擎，完成今年5月試飛時因引擎問題未能進行的測試；這項能力是未來改變軌道及執行重返操作的關鍵。飛行約1小時後，星艦在接近澳洲西方印度洋海面時重新點燃引擎，從腹部朝下的姿勢翻轉至直立狀態，於台灣時間上午7時50分左右以直立姿態濺落印度洋，再緩慢傾倒並漂浮海面，完成迄今最平穩的一次水面降落。SpaceX發言人胡特（Dan Huot）形容，這是星艦迄今「最柔和的濺落」，也是首次有完整星艦在降落後進入水中而未爆炸。他興奮表示，這是取得隔熱盾資料的「夢想般情境」，並高呼：「幸運的13，對星艦而言，這真是精彩絕倫的一天。」值得留意的是，這是SpaceX在創紀錄IPO掛牌上市後的首次星艦試飛，投資人正密切關注測試結果，因為星艦成敗直接牽動SpaceX擴大星鏈衛星網路的野心。不過即便已是第13次試飛，這次任務仍屬於次軌道飛行，星艦至今仍未真正完成一次完整的繞地球軌道飛行，這是後續試飛仍待突破的重要里程碑。美國國家航空暨太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）也在社群平台X分享星艦升空、月球出現在背景的照片，寫道：「SpaceX知道我們要去哪裡！」NASA正等待星艦完成測試並具備軌道飛行能力，未來將把星艦改裝為登月艙，用於後續載人登月任務，這次試飛的成功，也為NASA的重返月球計畫注入一劑強心針。