中央氣象署今（25）日上午8時30分解除紅霞海上颱風警報，不過外圍環流影響尚未完全結束。今花東、恆春半島及南部仍有局部大雨或豪雨，中部午後也可能出現局部大雨；北部則位於背風沉降區，台北等地有焚風發生機率，局部高溫上看36度以上。氣象署也公布未來一週降雨趨勢，週末南方雲系接力北移，直到下週二水氣才逐漸減少。
紅霞海警解除！花東、恆春半島防豪雨
氣象署表示，雖然紅霞逐漸遠離，但外圍環流仍為台灣帶來不穩定天氣，今日花東、恆春半島及南部有局部短暫陣雨或雷雨，容易出現短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨；基隆北海岸、大台北、宜蘭及其他山區也有局部短暫陣雨。桃園至嘉義以多雲到晴為主，午後仍有局部雷陣雨，中部地區對流發展較旺盛時，也可能出現局部大雨，民眾外出仍應攜帶雨具。
台北吹焚風局部高溫36度以上
氣溫方面，今日西半部高溫約34至36度，東半部約31至33度，受到東南風越過中央山脈後沉降增溫影響，北部有焚風發生機率，局部高溫可能達36度以上。氣象署提醒，北部及西半部地區體感悶熱。
11縣市防8級強風
受颱風外圍環流影響，今日上午至明晚，基隆、新北、台中、南投、台南、高雄、屏東、宜蘭、台東，以及澎湖、金門、馬祖，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。海象也不平靜，東半部沿海、蘭嶼、綠島、西南部沿海、恆春半島及澎湖有長浪，東沙島海面浪高可能達8公尺以上。
週末南方雲系北移，花東、南部雨勢持續
週日（26日）雖然颱風遠離，但南方雲系北移，水氣仍偏多。花東及南部不定時有陣雨或雷雨，其中台東、恆春半島有局部大雨；基隆北海岸及宜蘭也有零星短暫陣雨。其他地區以多雲為主，午後有局部雷陣雨，由於大氣環境仍不穩定，對流發展旺盛時，各地均可能出現局部大雨。
下週天氣動態
下週一至週二（27日至28日）：水氣逐漸減少，花東及南部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後雷雨主要集中在山區，週二中部以北山區須注意局部大雨。
下週三至週五（29日至31日）：太平洋高壓逐漸西伸增強，天氣趨於穩定，各地大多為多雲到晴，僅台東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區仍可能出現局部雷陣雨。
未來數日高溫持續，7月26日至30日花東高溫約32至33度，西半部及宜蘭約33至36度，局部內陸地區溫度可能更高；澎湖、金門及馬祖約30至32度。
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氣象署表示，雖然紅霞逐漸遠離，但外圍環流仍為台灣帶來不穩定天氣，今日花東、恆春半島及南部有局部短暫陣雨或雷雨，容易出現短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨；基隆北海岸、大台北、宜蘭及其他山區也有局部短暫陣雨。桃園至嘉義以多雲到晴為主，午後仍有局部雷陣雨，中部地區對流發展較旺盛時，也可能出現局部大雨，民眾外出仍應攜帶雨具。
氣溫方面，今日西半部高溫約34至36度，東半部約31至33度，受到東南風越過中央山脈後沉降增溫影響，北部有焚風發生機率，局部高溫可能達36度以上。氣象署提醒，北部及西半部地區體感悶熱。
11縣市防8級強風
受颱風外圍環流影響，今日上午至明晚，基隆、新北、台中、南投、台南、高雄、屏東、宜蘭、台東，以及澎湖、金門、馬祖，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。海象也不平靜，東半部沿海、蘭嶼、綠島、西南部沿海、恆春半島及澎湖有長浪，東沙島海面浪高可能達8公尺以上。
週末南方雲系北移，花東、南部雨勢持續
週日（26日）雖然颱風遠離，但南方雲系北移，水氣仍偏多。花東及南部不定時有陣雨或雷雨，其中台東、恆春半島有局部大雨；基隆北海岸及宜蘭也有零星短暫陣雨。其他地區以多雲為主，午後有局部雷陣雨，由於大氣環境仍不穩定，對流發展旺盛時，各地均可能出現局部大雨。
下週一至週二（27日至28日）：水氣逐漸減少，花東及南部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後雷雨主要集中在山區，週二中部以北山區須注意局部大雨。
下週三至週五（29日至31日）：太平洋高壓逐漸西伸增強，天氣趨於穩定，各地大多為多雲到晴，僅台東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區仍可能出現局部雷陣雨。
未來數日高溫持續，7月26日至30日花東高溫約32至33度，西半部及宜蘭約33至36度，局部內陸地區溫度可能更高；澎湖、金門及馬祖約30至32度。