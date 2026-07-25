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談供水也談中火 卓榮泰：以氣換煤將提前完成

▲行政院長卓榮泰今南下台中，主持「大安溪、大甲溪聯通管通水典禮」。（圖／行政院提供，2026.07.25）

二度喊話中央地方合作 盛讚工程「乾坤大挪移」

正當國民黨、民眾黨今（25）日大動員上凱達格蘭大道，要求行政院長卓榮泰為致癌油事件負責下台之際，卓榮泰選擇前往台中主持「大安溪、大甲溪聯通管通水典禮」。他致詞時強調，工程不僅提前半年完工，攸關產業發展與民眾健康的台中火力發電廠「以氣換煤」計畫也將提前完成，強調只要中央、地方攜手合作，就能解決問題、為人民打造更安全的生活環境。卓榮泰今天行程全在中部，上午出席台中豐原淨水場舉行的通水典禮，下午前往南投搭乘甫恢復通車的集集支線小火車，兩項工程皆由中央主導並提前完工。由於國民黨今日大動員參與全代會及凱道遊行，通水典禮現場僅有少數藍營民代派員代表出席，台中市政府由副秘書長林育鴻代表與會；民進黨台中市長參選人、立委何欣純及多位民進黨台中市議員參選人則全程陪同。卓榮泰表示，台中5年前遭遇百年大旱，對民生和產業都造成重大衝擊，中彰投雲4縣市已被定位為國家6大區域產業生活圈的重要核心，未來無論供水或供電需求都將持續增加，「絕對不能出任何問題」。他指出，除持續提升供水韌性，也已要求台中火力發電廠的以氣換煤計畫提前完成，不僅要提高發電能力，也要降低空污、守護國人健康，兼顧能源穩定與環境品質。談到全國水資源調度建設，卓榮泰表示，中央推動的「珍珠串計畫」今天迎來第11條聯通管通水，他笑稱「今天也是大安溪、大甲溪結婚的日子」，剩餘5條聯通管預計3年內全數完成，未來在水源調度出現瓶頸時，可有效提升整體供水韌性。卓榮泰形容，台灣建構南北串聯的供水系統，在世界上相當少見，「全世界沒有一個國家能像台灣一樣，從北到南形成完整的通水系統。」他更引用金庸小說《天龍八部》的「乾坤大挪移」比喻這項工程，並轉述總統賴清德曾形容，能想出這項工程的人，「應該可以得到諾貝爾獎」。他也感謝施工團隊克服車籠埔斷層、交通繁忙等施工挑戰，在外界看不見的地方默默努力，讓聯通管提前半年完工。他二度強調，這正是中央與地方攜手合作的成果，「證明中央、地方合力，就可以解決所有問題」。卓榮泰最後表示，今年中央已編列4年新台幣1000億元治水預算，未來不論中央或地方管理的河川，都將共同合作治理，「一起面對、一起解決」，持續為人民打造更安全、更有韌性的生活環境。