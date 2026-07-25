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國民黨全代會今（25）日登場，黨主席鄭麗文致詞時一連嗨講20分鐘，提到國民黨不但創造台積電，更要成為台灣政治的台積電，化不可能為可能，守護台灣民主自由法治跟繁榮，唯有如此才能守護台灣，與全球共享、造福人類。鄭麗文致詞說，去年黨主席選舉時，很多人並不看好她，但在過半黨員支持下接下重任，她並不是國民黨傳統典型政治領袖，並非出身顯赫，也不是戰場上獨霸一方的政治豪傑，甚至還曾參加過民進黨，但各位黨員先進同志仍舊願意相信、支持她，因此她心存感激，不敢懈怠，上任後全心全意要奉獻一切，完成使命，讓國民黨迎向勝利，再創世紀輝煌。鄭麗文說，中華民國是國民黨拋頭顱、灑熱血所創建的、結束二戰拯救台灣同胞不再淪為殖民厄運，國民黨在戰後帶著台灣同胞走出貧困、創造耀眼經濟奇蹟成為亞洲四小龍，是在國民黨手中完成民主轉型，是在國民黨手中創建護國神山台積電，創建今天台灣高科技產業，金門、馬祖縣長候選人在這裡，是國民黨在823砲戰浴血奮戰保衛台澎金馬的自由跟民主。鄭麗文說，站在她身邊所有的縣市長跟候選人，將是今年最重要的英雄，因為地方政府在過去這兩年，真正在做事情、分分秒秒時時刻刻為人民付出是國民黨執政縣市政府，民進黨怠忽職守、堰塞湖重大危險時刻，是地方政府重建地方。當國民黨通過財劃法，為地方縣市爭取財源不分黨派，是中央政府百般刁難不斷苛刻，破壞憲政，讓執政縣市照顧建設地方時，還要兩面作戰，面對中央政府打壓。鄭麗文喊話，望今天的誓師大會，如同在台上拿著槳的人，在自己崗位上奮力向前，同舟共濟，臺澎金馬同島一命，血肉相連，團結一致，一定要讓中華民國青天白日，光明再現，一起迎向11月大選終極勝利。