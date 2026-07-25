中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（25）日共有3場比賽，中信兄弟今日持續在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，推出「本土新星」伍立辰先發大戰布雷克（Brock Dykxhoorn）；台鋼雄鷹前役斷了味全龍的4連勝，雙方今日由艾速特（Eric Stout）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）掛帥；富邦悍將近期拉出一波3連勝，今日派出魔力藍（Shawn Morimando）對決樂天桃猿「本土王牌」曾家輝。《NOWnews》整理出7月25日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月25日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至7月25日賽前）：
艾速特對決梅賽鍶 鷹、龍上演「左洋大戰」
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第1，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽14場，拿下8勝4敗，防禦率1.67。艾速特本季與龍隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率0。
龍隊目前並列第3，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽13場，拿下8勝3敗，防禦率2.20。梅賽鍶本季與雄鷹交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.05。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
布雷克尋求對戰兄弟首勝 對決本土新星伍立辰
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前目前排名第6，今日推出土投伍立辰先發，本季出賽12場，拿下2勝2敗，防禦率5.81。伍立辰本季與獅隊交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。
獅隊目前並列第3，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽12場，拿下2勝5敗，防禦率2.09。布雷克本季與兄弟交手3場，吞下3敗，對戰防禦率2.95。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將目標4連勝 魔力藍對決桃猿曾家輝
🟡大巨蛋賽事、開賽時17：05
桃猿排名第2，今日推出土投曾家輝先發，本季出賽13場，拿下4勝，防禦率2.57。曾家輝本季與悍將交手2場，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
悍將目前排名第5，今日洋投魔力藍掛帥，本季出賽15場，拿下6勝5敗，防禦率3.25。魔力藍本季與桃猿交手1場，吞下1敗，對戰防禦率4.50。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️7/24中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：32度至34度
降雨機率：70%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：33度至34度
降雨機率：30%
📍大巨蛋（室內球場）
氣溫：33度至34度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月25日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|台鋼雄鷹
|11
|7-4-0
|0.636
|-
|2
|樂天桃猿
|11
|6-5-0
|0.545
|1
|3
|味全龍
|12
|6-6-0
|0.500
|1.5
|3
|統一獅
|12
|6-6-0
|0.500
|1.5
|5
|富邦悍將
|11
|5-6-0
|0.455
|2
|6
|中信兄弟
|11
|4-7-0
|0.364
|3
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|72
|45-27-0
|0.625
|-
|2
|富邦悍將
|71
|39-32-0
|0.549
|5.5
|3
|台鋼雄鷹
|71
|37-33-1
|0.529
|7
|4
|統一獅
|71
|35-35-1
|0.500
|9
|5
|樂天桃猿
|71
|30-39-2
|0.435
|13.5
|6
|中信兄弟
|70
|24-44-2
|0.353
|19
🟡澄清湖賽事、開賽時間16：05
雄鷹目前排名第1，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽14場，拿下8勝4敗，防禦率1.67。艾速特本季與龍隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率0。
龍隊目前並列第3，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽13場，拿下8勝3敗，防禦率2.20。梅賽鍶本季與雄鷹交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.05。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前目前排名第6，今日推出土投伍立辰先發，本季出賽12場，拿下2勝2敗，防禦率5.81。伍立辰本季與獅隊交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。
獅隊目前並列第3，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽12場，拿下2勝5敗，防禦率2.09。布雷克本季與兄弟交手3場，吞下3敗，對戰防禦率2.95。
📍中信兄弟主場轉播資訊
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有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時17：05
桃猿排名第2，今日推出土投曾家輝先發，本季出賽13場，拿下4勝，防禦率2.57。曾家輝本季與悍將交手2場，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
悍將目前排名第5，今日洋投魔力藍掛帥，本季出賽15場，拿下6勝5敗，防禦率3.25。魔力藍本季與桃猿交手1場，吞下1敗，對戰防禦率4.50。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：32度至34度
降雨機率：70%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：33度至34度
降雨機率：30%
📍大巨蛋（室內球場）
氣溫：33度至34度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。