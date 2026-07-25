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⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月25日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 台鋼雄鷹 11 7-4-0 0.636 - 2 樂天桃猿 11 6-5-0 0.545 1 3 味全龍 12 6-6-0 0.500 1.5 3 統一獅 12 6-6-0 0.500 1.5 5 富邦悍將 11 5-6-0 0.455 2 6 中信兄弟 11 4-7-0 0.364 3

⚾2026年中職全年戰績表（截至7月25日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 72 45-27-0 0.625 - 2 富邦悍將 71 39-32-0 0.549 5.5 3 台鋼雄鷹 71 37-33-1 0.529 7 4 統一獅 71 35-35-1 0.500 9 5 樂天桃猿 71 30-39-2 0.435 13.5 6 中信兄弟 70 24-44-2 0.353 19

▲台鋼雄鷹前役擊退味全龍，斷了龍隊近期的4連勝，今日推出洋投艾速特搶對戰2連勝。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.24）

▲統一獅洋投布雷克本季對中信兄弟一勝難求，今日將是雙方本季第4次碰頭，布雷克尋求今年對戰首勝。（圖／統一獅提供,2026.4.7）

▲樂天桃猿前役在延長賽不敵富邦悍將，今日推出本土新星曾家輝先發對決魔力藍。（圖／樂天桃猿提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（25）日共有3場比賽，中信兄弟今日持續在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，推出「本土新星」伍立辰先發大戰布雷克（Brock Dykxhoorn）；台鋼雄鷹前役斷了味全龍的4連勝，雙方今日由艾速特（Eric Stout）、梅賽鍶（C.C. Mercedes）掛帥；富邦悍將近期拉出一波3連勝，今日派出魔力藍（Shawn Morimando）對決樂天桃猿「本土王牌」曾家輝。🟡澄清湖賽事、開賽時間1605雄鷹目前排名第1，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽14場，拿下8勝4敗，防禦率1.67。艾速特本季與龍隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率0。龍隊目前並列第3，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽13場，拿下8勝3敗，防禦率2.20。梅賽鍶本季與雄鷹交手4場，拿下1勝1敗，對戰防禦率2.05。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡洲際賽事、開賽時間1705兄弟目前目前排名第6，今日推出土投伍立辰先發，本季出賽12場，拿下2勝2敗，防禦率5.81。伍立辰本季與獅隊交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。獅隊目前並列第3，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽12場，拿下2勝5敗，防禦率2.09。布雷克本季與兄弟交手3場，吞下3敗，對戰防禦率2.95。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時1705桃猿排名第2，今日推出土投曾家輝先發，本季出賽13場，拿下4勝，防禦率2.57。曾家輝本季與悍將交手2場，拿下1勝，對戰防禦率1.80。悍將目前排名第5，今日洋投魔力藍掛帥，本季出賽15場，拿下6勝5敗，防禦率3.25。魔力藍本季與桃猿交手1場，吞下1敗，對戰防禦率4.50。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：32度至34度降雨機率：70%📍洲際球場（室外球場）氣溫：33度至34度降雨機率：30%📍大巨蛋（室內球場）氣溫：33度至34度降雨機率：10%