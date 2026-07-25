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特斯拉Cybertruck擁有防彈功能，在美國馬里蘭州發生的一起涉及10輛車的多車相撞事故中「斷成兩截」，駭人畫面曝光後迅速引發討論。美國馬里蘭州發生一起嚴重的連續車禍，一輛行駛中的貨車撞上多輛其他車輛，造成10人受傷，其中包括3名兒童。事故發生後，一輛特斯拉Cybertruck皮卡斷成兩截，畫面在網路上瘋傳。根據WTOP和《人物》雜誌20日（當地時間）報導，事故發生在18日下午1點30分左右，地點位於馬里蘭州銀泉市哥倫比亞大道和費爾蘭路的交叉路口。至少有10輛車捲入事故，其中一輛特斯拉Cybertruck嚴重受損，斷成兩截。蒙哥馬利縣消防救援局於當天下午1點43分左右接到多車相撞事故的報告，消防員救出了多名被困在車內的人員。初步警方調查顯示，事故起因是一輛行駛中的貨車失控。當局最初認為這起事故涉及3至4輛車，但隨後的調查證實，至少有10輛車相撞，肇事貨車駕駛已遭警方開出「疏忽駕駛致危害他人生命財產安全」的交通罰單。包括3名兒童在內的10人在事故中受輕傷，並被送往附近醫院。蒙哥馬利縣消防救援局對7輛車內共18人的傷勢進行了檢查，結果顯示其中8人無需送醫。除了肇事貨車與Cybertruck，另有8輛車輛同樣嚴重受損、需要拖吊離場，哥倫比亞大道北向車道也因此封閉數小時進行事故處理。尤其引人注目的是公佈的圖片，圖片顯示，曾被宣傳為「防彈」的特斯拉Cybertruck皮卡在事故中斷成兩半。Cybertruck是一款以不銹鋼外骨架車身為賣點、強調其高耐用性的車型，車重約6,600磅（約2,993公斤）。現場照片顯示，駕駛室和後貨廂完全分離，橙色的高壓電線和內部電纜裸露。查證發現，這輛Cybertruck其實是在駕駛艙後方遭受一記斜向重擊，而非正面撞及座艙本身，這也解釋了為何車輛雖然斷成兩截，前段座艙卻能維持結構完整。自上市以來，Cybertruck就因其極其堅固的車身結構可能與其「碰撞吸能區」（Crumple Zone）設計不相容而備受批評，該設計旨在吸收碰撞衝擊力，事故發生後，網路上關於該車連接結構和碰撞安全性的討論持續不斷。不過查證發現一個關鍵事實：儘管Cybertruck被撞成兩截的畫面看起來相當駭人，但車內乘客最終全數平安走出車外，沒有任何人受到重傷。真正保護乘客的「安全座艙」結構完整無損，車門沒有內凹變形、車頂結構也維持完整，這個結果反而被部分車輛工程專家解讀為，Cybertruck堅固車體結構在極端撞擊下確實發揮了防護效果，而非單純的結構缺陷案例，為這起事故提供了另一個值得參考的平衡觀點。