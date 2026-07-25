近日一段泰國女子在曼谷BTS輕軌列車上，與一群外國年輕遊客因為音量問題，發生口角的影片，在當地網路上瘋傳，也引發泰國網友及旅泰外籍人士廣泛討論。有泰媒報導稱，這群外國遊客來自義大利，負責承辦這次旅遊的旅行社已出面道歉。
綜合《Thaiger》等泰媒報導，影片顯示一群年輕外國遊客在BTS車廂內高聲交談，隨後1名泰國女乘客上前提醒，希望他們降低音量，並表示在泰國，乘坐公共交通工具時通常不會大聲交談，以免影響其他乘客。
雙方言談間爆發爭執，被勸阻的外國遊客不僅沒有降低音量，還對該名泰國女子做出包含比中指等不友善舉動，甚至挖苦的說：「抱歉，我們還給你們國家帶來了錢（Sorry for bringing money to your country）。」
泰國女子當場反擊，指控對方的說法沒有禮貌，身為遊客不代表可以忽視當地公共禮儀，雙方在下車前仍持續叫囂，互酸：「拜拜囉！」、「去醫院吧！」
報導指出，這群年輕遊客是來自義大利的學生團，幫他們辦理這次旅遊的義大利旅行社已發表聲明道歉，強調這是單一事件，不代表旅行社、所有義大利旅客或義大利的立場，提醒年輕人在體驗新文化時，也要懂得尊重所處的國家，興奮歸興奮，不能言行不當，更不該亂比中指。
影片在網路上引發大量討論，不少泰國民眾直言，重點不在於國籍，而是公共場所願否尊重他人。有些長期住在泰國的外國人士也發表看法，坦言花錢不等於就是大爺，在大眾運輸環境中降低音量，不只是泰國社會長期形成的習慣，在其他許多國家也是一樣的。
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雙方言談間爆發爭執，被勸阻的外國遊客不僅沒有降低音量，還對該名泰國女子做出包含比中指等不友善舉動，甚至挖苦的說：「抱歉，我們還給你們國家帶來了錢（Sorry for bringing money to your country）。」
報導指出，這群年輕遊客是來自義大利的學生團，幫他們辦理這次旅遊的義大利旅行社已發表聲明道歉，強調這是單一事件，不代表旅行社、所有義大利旅客或義大利的立場，提醒年輕人在體驗新文化時，也要懂得尊重所處的國家，興奮歸興奮，不能言行不當，更不該亂比中指。
影片在網路上引發大量討論，不少泰國民眾直言，重點不在於國籍，而是公共場所願否尊重他人。有些長期住在泰國的外國人士也發表看法，坦言花錢不等於就是大爺，在大眾運輸環境中降低音量，不只是泰國社會長期形成的習慣，在其他許多國家也是一樣的。