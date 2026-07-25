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新北捷運三鶯線美學再升級！新北市政府捷運工程局今（25）日於三鶯線LB07臺北大學站舉辦「原住民主題彩繪列車」開箱活動，這是繼客家主題與新北市美術館主題列車後，捷運局推出的第三款特色彩繪列車。主題彩繪列車將採「隨機發車」方式穿梭土城、三峽與鶯歌之間，不僅為日常通勤族帶來驚喜，預期也將掀起一波鐵道迷與攝影愛好者的追車熱潮。新北市長侯友宜表示，新北捷運落實「藝術融入生活、文化走進城市」的理念，三鶯線自通車以來，不僅提供市民安全、便捷、舒適的運輸服務，更扮演了「觀光經濟推進器」的角色。根據統計，三鶯線通車至今將滿一個月，整體運量已突破75萬人次，目前假日平均運量達到5.3萬人次，其中7/4配合新北市美術館煙火與光雕展演，全線出站運量達7.2萬人次；另外指標景點如三峽老街、鶯歌老街、新北市美術館的假日觀光人潮成長約2至3成，臺北大學以及鄰近三處景點的車站累計出站人數更占總運量5成，可見三鶯線縮短時空距離、滿足通勤需求外，亦帶動沿線觀光發展、活絡地方經濟。侯友宜市長指出，繼上次客家及美術館列車開箱後，本次特別選在原住民族日前一周開箱原民彩繪列車，以高規格車體彩貼打造「流動的文化脈絡」，外觀融入阿美族傳統服飾圖騰元素，展現鮮明族群色彩；車廂內則以原住民族織布文化為設計主軸，透過織布動作意象及象徵祝福與情誼的阿美族情人袋（'alofo）等元素，營造兼具文化深度與藝術質感的移動展演空間，今（25）日亮相的原住民主題彩繪列車，將原民文化帶進車廂，讓每一趟通勤旅程，都變成一場探索多元文化的微旅行。新北捷運局長李政安則透露車廂內的「隱藏版驚喜」！車廂內打造約120公分高的泰雅族「小淘氣」及排灣族「卡麥啦」立體公仔，透過笑瞇瞇的約定繪本內容擬真視覺貼膜，營造出造旅客與Ｑ版角色同行的沉浸式乘車體驗；此外，臺北大學站月台同步播放原住民族特色到站音樂，讓民眾從進站、候車到乘車，都能感受濃厚的原民文化氛圍。新北捷運局表示，三鶯線全線以「站站有特色、站站有故事」為規劃理念，將公共藝術、地方文化與交通建設緊密結合，讓捷運成為串聯城市、藝術與生活的重要平台，展現新北多元共融的城市魅力，讓每一次搭乘都是一場充滿文化驚喜的旅程，也將持續透過沿線公共藝術、特色車站設計及主題列車，讓捷運不只是交通工具，更是展現地方文化與城市美學的重要載體。