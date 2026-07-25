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AI技術更有人味 時代眼淚「雪克33」

▲橘子集團在《便利商店》復刻展區，擺放超經典的飲料「雪克33」。（圖／記者葉政勳攝）

喜年來蛋捲送禮首選 蔬菜餅乾超經典

▲現場還有喜年來蔬菜餅乾、蛋捲。（圖／記者葉政勳攝）

CRT螢幕回到過去 搭配復古遊戲更對味

▲《便利商店》布景展示CRT電腦螢幕。（圖／記者葉政勳攝）

橘子集團參加2026漫畫博覽會，將1999年模擬經營遊戲《便利商店》的懷舊場景搬到現實！展場有超多有復古商品小彩蛋，等待玩家去探索。其中一項商品「雪克33」，是不少爸爸媽媽們的童年回憶，號稱要搖33下會更好喝，《NOWNEWS》一次整理展區令人超懷念的零食、飲料、小物，歡迎玩家們前往回味童年。橘子集團以獨家研發的AI技術「UTUX系統」，打造復刻版《便利商店》，預計在2027年推出，玩家們也可在2026漫博搶先體驗擁有「UTUX系統」的AI店員，與這些AI店員對話，就像是跟真人互動，讓這些店員不再是NPC而已。現場除了展示全新的AI技術之外，還有勾起不少人童年回憶的《便利商店》懷舊場景！有玩家發現現場擺放一款超熱門商品「雪克33」，這是由統一在1984年上市的奶昔飲料，有草莓、冰淇淋蘇打、紅茶等口味，主打喝之前要搖33下，會更好喝，是不少五、六年級生的童年回憶，有民眾笑說，這款飲料包裝很容易破損，常常搖一搖不小心掉下去，就整個爆開了，不過雪克33目前已經全面停產，可以說是時代的眼淚。除了雪克33之外，現場還有許多人的童年回憶「喜年來」的蔬菜餅乾、蛋捲，喜年來蔬菜餅乾以「Vegetable」的頭一個字母「V」為餅乾造型，號稱高纖低脂；不過最多人喜歡的應該是喜年來蛋捲，喜年來蛋捲算是比較高價的餅乾，平常不能隨便吃到，所以《NOWNEWS》記者小時候最期待的，就是過年親戚可以帶蛋捲禮盒來，紅色鐵盒裡面有好幾包蛋捲，超級好吃。展場懷舊的物品不僅有零食、飲料，還有傳統的CRT螢幕，播放《便利商店》的遊玩方式，這款超厚重的電腦螢幕，是不少遊戲玩家的童年回憶，現在液晶面板發展迅速，讓CRT螢幕快速淡出市場，不過現在還是有許多懷舊遊戲玩家，會用CRT螢幕玩復古遊戲。