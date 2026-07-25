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▲中央氣象署衛星雲圖顯示，颱風外圍環流沉降氣流持續發威，導致中部以北天氣晴朗酷熱並引發焚風，新北與南投極端高溫恐飆破 38 度。（圖／氣象署提供）

中央氣象署今（25）日中午 12 時 04 分更新高溫通報！受颱風外圍環流沉降影響，焚風範圍已擴大至中部以北地區。氣象署緊急針對全台 9 縣市發布高溫警示，其中新北市與南投縣雙雙亮起「橙色燈號」，有極端 38 度高溫機率；台北、桃園、新竹市等 7 縣市則為黃色燈號，提醒民眾注意防曬。氣象署指出，受颱風外圍環流沉降作用持續發威影響，中午時段「中部以北地區」均已發生焚風。氣象署特別將新北市與南投縣一同列為「高溫橙色 38 燈號」一級警戒區，白天有出現 38 度極端高溫的機率。西半部整體氣溫偏高，體感極度悶熱，提醒山區與盆地地形民眾需防範高溫傷害。除了新北市與南投縣高溫亮橙燈外，氣象署同步擴大高溫警戒區域，針對台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市與彰化縣等 7 大縣市發布「高溫黃色燈號」。午後桃園至嘉義地區天氣雖為多雲到晴，但容易有局部短暫雷陣雨，中部地區民眾仍需注意午後局部大雨。紅霞颱風海上颱風警報雖已解除，但外圍環流影響猶存，迎風面的花東地區、恆春半島及南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。此外，基隆北海岸、大台北盆地受地形效應影響，以及西南沿海、高屏與澎湖等地仍有強陣風，海邊活動務必注意安全。