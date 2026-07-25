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國民黨全代會今（25）日登場，適逢九合一大選，黨中央也替19縣市候選人聯合造勢，由黨主席鄭麗文頒發「勝利之槳」給參選人，並且敲打戰鼓展現「同舟共濟」氣勢。值得一提的是，今年國民黨國際部首度邀請各國駐台代表處出席，包括AIT、歐盟、日本、新加坡辦事處都派員參加，據《NOWNEWS今日新聞》掌握，國際部規劃邀請駐台代表處參加，黨主席鄭麗文聽聞後也歡迎，因此促成此事。國民黨全代會今在台北市成功高中舉辦，今天首度邀請各國駐台代表處出席，共計有20多人出席，包括美國在臺協會、日本、新加坡、紐西蘭等駐台代表處，另外友邦聖克里斯多福及尼維斯都有派人參加，其中邦交國派出大使、非邦交國也有副代表或政治官出席。黨務人士透露，國際部此次規畫邀請駐台代表處參加國民黨全代會，黨主席鄭麗文也欣然同意，因此首度在第一排安排座位，表達重視；而鄭麗文致詞時，在現場也特別提到她訪美訪中行程，以及接受多國媒體採訪，上任近九個月以來，共完成196場國際交流、拜會及相關活動，平均每週約5場。主席完成28次國際媒體專訪，平均每月超過 3次。另受《外交事務》（Foreign Affairs）邀稿發表投書。本黨亦派員參與5項重要國際政黨及青年交流平台。