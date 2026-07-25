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強迫勞動301條款關稅：台灣與歐盟享10%優惠稅率

工具機等傳統產業具優勢

半導體重點「產能過剩」未出爐

460億元韌性特別預算支援

美國日前公告實施強迫勞動301條款關稅措施，經濟部產業發展署今（25）日回應，新稅率台灣及歐盟適用較優惠的，取得優於主要競爭對手國日、韓關稅優勢（12.5%不疊加MFN稅率），而中國、越南、泰國則是12.5%疊加MFN稅率都比我國高，全力協助工具機及機械等產業轉守為攻，拓展美國市場。美國貿易代表署（USTR）依《1974年貿易法》第301條在美東時間23日公告自24日正式實施。本次美方對我工業產品豁免項目計1909項，輸美只需課MFN稅率，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件、肥料、輕油製品等。114年美國自台進口金額約106.83億美元，其中1,817項屬於全球豁免項目，美方額外提供台灣92項專屬豁免項目，包括生鐵顆粒、工業用脂肪醇、軟木製品及木製品等，產發署預期可提升我國潛在產品輸美競爭力。至於「」也在豁免清單中，暫時不受影響。以傳統產業如機械、工具機、手工具、水五金、塑膠製品、紡織、醫療器材等，相較主要競爭國家在關稅差距上具有優勢。產發署以工具機及機械為例，我國稅率（10%）首度低於日本與韓國的12.5%，取得，有利爭取轉單及新訂單、擴大在美國市場的版圖。至於手工具、水五金及自行車等產業，我國稅率（10%）大幅低於中國的40.1%至43.1%及越南的15.1%至18.1%，具有價格優勢，有望提升毛利率，擴大輸美商機。另，紡織、醫療器材等產業，我國稅率（10%）低於中國的40%至46.2%及韓國的12.5%，預期可擴大美國市場銷售。經濟部將以貿易法為管制強迫勞動貨品進口的法源，與勞動部合作建立阻止涉及強迫勞動之商品進入國內市場的機制，並與美方合作推動執行。產發署表示，目前依據301條款公布的僅是「強迫勞動」項目的關稅，尚有「產能過剩」調查，之後才會有一個。另，鋼鋁銅、木材、汽車零組件、藥品（專利藥及其原料藥）等已課徵，均排除在301關稅課徵範圍之外。為協助產業搶佔國際市場，經濟部已編列460億元韌性特別預算辦理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等支持產業4大措施，提供產業資金支持、提升技術能量並加強海外市場布局。截至7月16日止，外銷貸款優惠保證加碼已核保109件，承保融資金額約7.55億元；中小微企業多元發展專案貸款加碼已申貸1,766件，金額共164.4億元；研發轉型補助已通過982件申請，共協助1,104家業者，補助金額48.35億元；爭取海外訂單則已通過149件，協助165家業者，補助金額6.2億元，並加碼補助公協會及廠商參加國際展會，共協助近300家公協會及3,407家廠商，參加超過7,100項國內外展覽。