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擔任《AmazingTalker Show》的主持人、英文老師Sandra（徐有潔）今（25）日透露，因懷孕期間誘發膽結石，長期飽受劇痛折磨，決定接受膽囊切除手術，並表示自己「即將成為，無膽之人」，坦言一想到身體將少一個器官，內心仍十分緊張，但也希望藉此徹底解決困擾數月的不定時炸彈。Sandra分享，直到準備手術前才知道，原來約有十分之一的孕婦，會因懷孕期間荷爾蒙變化而誘發膽結石，她也忍不住苦笑：「所以一個剖腹的大疤還不夠？」她也回憶，今年母親節曾因腹部劇烈疼痛，以為只是急性胃炎，後來才發現，原來是膽結石掉進膽管造成，「哇靠，是真的痛！」Sandra表示，經過醫師評估後，得知膽結石最有效的治療方式，就是直接切除膽囊，「沒有什麼隔空碎大石的神招嗎？」雖然一開始難以接受，但她也發現身邊不少人都曾接受相同手術，讓她安心不少。不過想到即將少一個器官，她仍坦言：「我真的好不勇敢喔！一想到要少一個器官，就怕怕的。」Sandra也回想，上一次滿懷期待走進台大醫院，是準備迎接兒子Jackson出生；這一次則是為了解決困擾自己好幾個月、隨時可能劇痛發作的膽結石問題。住院前，她特地抱抱兒子道別，寫下：「跟兒子抱抱說聲掰掰，馬麻出門住院了。」她也向自己喊話，未來要更努力照顧身體，找到工作與生活的平衡，「唯有健康，才有自由。」Sandra也在進手術房前幽默表示：「那我進手術房囉。以後不要嚇我，我沒膽。Wish me luck！」