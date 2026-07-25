我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市好市多亞灣店開幕，商場周邊道路湧現人潮與車流，交通疏導工作面臨嚴峻考驗。且適逢紅霞颱風逐漸接近台灣，受外圍環流影響，高雄地區天候不穩，為感謝員警及義交人員連日來不畏烈日高溫及風雨挑戰，始終堅守第一線、全力投入交通疏導勤務，交通警察大隊大隊長劉清俊偕同義交大隊大隊長吳俊毅，於25日前往商場周邊各重要路口慰問執勤人員並致贈慰問金。同時為降低高溫對執勤人員造成的熱危害，交通警察大隊也緊急採購義交人員專用防曬涼感袖套，提供第一線服勤人員使用，藉由提升防曬及降溫效果，減少烈日曝曬造成的不適，守護執勤人員安全與健康。並叮囑執勤期間除適時補充水分、注意身體狀況外，因應天候不佳，務必提高警覺，隨時留意車流狀況及駕駛人視線受風雨影響情形，落實各項安全防護措施，確保執勤安全。高雄市交通警察大隊表示，義交人員長期協助交通疏導，是維護道路安全不可或缺的重要力量。未來將持續精進勤務規劃，並充實各項防護裝備及照護措施，讓義交夥伴能在安全、健康的環境中執勤，共同守護高雄市交通順暢與市民行車安全。同時也呼籲市民，多加利用好市多提供的接駁車服務，接駁路線涵蓋亞灣店、原中華店及三多商圈等地點，可有效減少自行開車造成的車流壅塞，共同維護周邊交通順暢。