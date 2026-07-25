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銷售突破1500萬套 地圖不斷更新

▲《超級變色龍》不斷推出更新地圖，讓玩家們保持新鮮感。（圖／翻攝自X）

小白人扭蛋11月登場 詳細內容未公布

上市後迅速引發話題的遊戲《超級變色龍》（MECCHA CHAMELEON），將推出官方首款周邊商品了！日本轉蛋玩具品牌TOYS CABIN宣布，預計在11月發售，以《超級變色龍》純白小人為主題的系列扭蛋，將會推出7款姿勢不同的小人扭蛋，參考售價為每次300日圓（約新台幣59元）。塗鴉躲貓貓遊戲《超級變色龍》，今年6月在Steam上線後，瞬間引發風潮，創下3周狂賣1260萬套的紀錄，現在銷量已經突破1500萬套，超越許多3A大作。《超級變色龍》是一款多人派對遊戲，一部分玩家要扮演躲藏者，調整純白小人的姿勢，並塗上顏色，設法把自己藏在場景中，另一部分的玩家則要當獵人，把藏起來的人抓出來。《超級變色龍》一推出後，受到廣大玩家歡迎，官方也陸續更新遊戲地圖，讓玩家保持對遊戲的新鮮度，最近官方也加入和日本YouTuber HIKAKIN的合作地圖「HIKAKINミュージアム」。日本轉蛋玩具品牌TOYS CABIN宣布，將推出《超級變色龍》玩家角色扭蛋，玩家們的角色小白人需要透過不同姿勢，像是縮成一團、大字型、側躺等方式，把自己放進背景中，扭蛋玩具被設計成7種不同的姿勢，並且附有吊環，玩家們可以把它們掛在不同場景，自己上色把它們隱藏起來！目前官方表示，《超級變色龍》系列扭蛋將會有7款，每轉一次扭蛋的參考售價是每次300日圓（約新台幣59元），預計11月在日本發售，詳細的尺寸、材質，以及台灣是否上市尚未公布，有興趣的玩家們如果有到日本遊玩，不妨在日本的街頭好好找尋一番。