我是廣告 請繼續往下閱讀

▲記者點進KKTIX山下智久售票頁面，立即顯示「目前沒有任何可以購買的票券」。（圖／翻攝KKTIX）

山下智久暌違一年再度來台，2026亞洲巡迴演唱會《山下智久 2026 巡迴演唱會 DREAMING 高雄場》將於11月14日晚間7點在高雄流行音樂中心海音館登場，門票分為6600元、4700元、4200元、3200元四種票價，今（25）日上午11點在KKTIX全面開賣。沒想到開賣時間一到，大批粉絲湧入搶票，許多人才剛答完購票驗證題目，就發現票券全數售罄，人氣依舊驚人。《NOWNEWS今日新聞》也向主辦單位詢問是否加場，截稿前未獲得回應。山下智久這次首度把個人演唱會帶到高雄，也是第一次站上高雄流行音樂中心海音館開唱。海音館依活動配置約可容納4000至6000名觀眾，比起去年舉辦見面會的Legacy TERA約1600人，場地規模大幅升級，不過仍完全擋不住粉絲搶票熱情，開賣瞬間就宣告秒殺，不少歌迷哀號根本來不及點進去就沒票。山下智久在台灣的人氣有跡可循，首次在台開專場演出，是15年前的台大《Super good Super bad》演唱會，當時就已經一票難求；去年（2025）他二度來台舉辦專場活動，直接挑戰一天連開三場，從上午11點30分、下午2點30分到晚間6點連續演出，三場門票全數完售，吸引近5000名粉絲朝聖，以當時票價粗估，票房至少逼近2000萬元，證明他即使多年未在台發展，號召力依舊驚人。如今從見面會升級成正式巡迴演唱會，又首度南下高雄開唱，依然開賣即秒殺，也讓不少沒搶到票的粉絲紛紛敲碗加場，希望主辦單位能盡快公布後續安排，讓更多歌迷有機會親眼見到這位日本男神。