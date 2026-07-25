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百萬YouTuber蔡阿嘎、二伯的品牌HAHABABY近日深陷抄襲爭議，至今仍未針對事件發表正式法律聲明，也讓不少網友好奇，蔡阿嘎與HAHABABY的法律顧問是知名的萬國法律事務所，為何遲遲沒有出面回應。對此，律師劉彥呈分析，站在法律風險角度來看，「沉默有時反而是一種訴訟策略」。劉彥呈在臉書發文指出，蔡阿嘎神隱至今，許多人都在問：「他的法律顧問不是貴鬆鬆的萬國嗎？為什麼蔡阿嘎或HAHABABY到現在都不請萬國的律師發聲明？」他認為若從法律攻防的角度思考，其實並不難理解。劉彥呈分析，如果發聲明承認抄襲，品牌形象恐怕將受到重創，後續商譽損失甚至可能比官司本身更嚴重。但若選擇發聲明否認抄襲，未來卻無法提出設計底稿、創作歷程或其他證據支持，一旦案件進入訴訟程序，這份聲明反而可能成為法院判斷當事人主觀認知及犯後態度等情節時的重要參考。因此劉彥呈認為，在目前情況下「承認，有承認的代價；否認，有否認的風險。」與其急著發布一份可能增加法律風險的聲明，不如先保持沉默，「沉默，有時反而是一種訴訟策略。」