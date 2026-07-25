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41歲的超級巨星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）正式宣布以2年800萬美元的合約加盟費城76人，讓全聯盟為之震驚。而促成這筆世紀簽約的幕後推手，正是前金州勇士總經理、現任76人母公司總裁的鮑勃·邁爾斯（Bob Myers）。美媒《ClutchPoints》發文盛讚，邁爾斯招募歷史級巨星的能力堪稱一絕，他是當年勇士王朝的奠基者，幫球隊招募得到「KD」杜蘭特（Kevin Durant），如今更成為76人強勢崛起的最大功臣。《ClutchPoints》在報導中深入探討了邁爾斯獨到的球隊管理與招募手腕，2016年時任勇士總經理兼籃球營運總裁的邁爾斯發揮了關鍵作用，成功說服歷史前五級別的得分手杜蘭特降臨灣區，加入一支前一季才剛創下73勝紀錄、坐擁柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）的傳奇球隊。如今臨時接管76人籃球營運的邁爾斯再度上演神奇操作。在球隊今夏先是透過交易換來新科FMVP布朗（Jaylen Brown），並與馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）及大物新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）組成核心後，邁爾斯成功推動詹姆斯加盟，完成這令人驚嘆的星光陣容。美媒直言：「他去往何處，球星便追隨而至。當球星追隨邁爾斯而來，總冠軍戒指也將隨之而來。」在詹姆斯做出決定前，金州勇士一直是積極的追求者之一。勇士原本期盼能創造一個獨特的機會，讓詹姆斯在職業生涯尾聲能與庫里、格林以及總教練柯爾（Steve Kerr）聯手，同時還能留在靠近他洛杉磯住處的西岸。為了促成此事，勇士高層甚至私下對利用1500萬美元的非納稅人中產特例（NTMLE）簽下詹姆斯抱持謹慎的樂觀態度。為此，格林甚至拒絕了執行2770萬美元的球員選項，賦予球隊極大的薪資彈性。然而，勇士最終仍空手而歸，甚至先前外界謠傳勇士有意交易巫師球星安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的計畫，雙方也從未進入實質談判。錯失詹姆斯後，勇士下個賽季的陣容預計不會有太多年輕化的改變，這對一支主力球員年事已高的球隊來說是一場豪賭，柯瑞將在明年3月滿39歲；36歲的巴特勒（Jimmy Butler）正試圖從前十字韌帶撕裂（ACL）的重傷中復出；霍福德（Al Horford）則是聯盟中最年長的球員之一，且他與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都無法保證能健康打滿82場例行賽。另外，由於巴特勒與摩西·穆迪（Moses Moody）預計將因膝傷缺席賽季前半段，勇士在側翼位置上顯得相當薄弱。 勇士目前重新簽下了梅爾頓（De'Anthony Melton）、波爾辛吉斯與霍福德，選秀會上挑中倫德伯格（Yaxel Lendeborg），並補進替補中鋒巴塞（Charles Bassey），預計也會與格林完成續約。儘管勇士在距離開季前仍可利用中產特例在自由市場上尋寶，但詹姆斯加盟費城的決定，徹底粉碎了球迷對於「詹皇與庫里」同隊施展化學效應的終極幻想。詹姆斯職業生涯的最終章，註定將在東岸的費城寫下。