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▲徐新洋開玩笑拍片分享自己睡在公園的窘境。（圖／徐新洋IG@kungfupoker）

台股昨（24）日終場下跌1195.97點，讓許多股民被套牢，苦不堪言，就連綜藝大哥徐乃麟的兒子徐新洋也不例外。他昨晚分享自己帶著枕頭、地毯睡在公園的照片，開玩笑說：「少年股神笑得狂，公園綠地任我躺」，讓大批網友笑翻。好友熊熊（卓毓彤）也無情留言吐槽：「看來是有買國⋯巨？」徐乃麟的大兒子徐新洋有在投資台股，曾1年賺回本金100萬元，但近日遇上台股暴跌的情況，讓他資金也縮水，忍不住拍攝睡公園的影片自嘲：「買在最高點、公園當據點。」只見徐新洋真的帶著枕頭、棉被到公園去躺，讓粉絲全笑翻。大家看了影片也紛紛開玩笑留言：「我今天睡龍山寺，要不要幫你佔位子？」、「哈哈，千坪公園+河畔邊頂級好窄（豪宅）」、「好強哦，這種天氣還可以蓋棉被，真羨慕」、「小心被蚊蟲叮咬」。就連好友熊熊也都留言補刀：「看來是有買國⋯巨？」徐新洋過去曾在節目《同學來了》分享自己投資台股的初衷：「我很討厭跟家人要錢，我喜歡自己賺錢的感覺，所以我才會去學投資理財、考證照。」他也透露自己剛出社會時，在一家廣告公司上班，領到3萬元薪水他就拿去玩期貨，結果一天就賠了8萬元，讓他得到慘痛教訓，後續才開始謹慎投資。至於為何熊熊會調侃他買國巨，是因為近期被動元件龍頭國巨（2327）經歷了一場相當劇烈的「過山車」走勢，前陣子搭上AI伺服器需求強勁與拉貨利多，股價一路狂飆，一度突破千元關卡，結果急漲過後陷入極端修正，短短數個交易日內股價遭遇重挫，一度遭摜至跌停（跌至600~700元區間），讓高位追價的散戶被深套。