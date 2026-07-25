中信兄弟今年戰績不佳，與牛棚持續老化有關，但現年30歲的中生代左投呂彥青，不僅揮別上季低潮，更投出堪稱生涯年表現，目前出賽32場拿到17次中繼、2救援成功，暫居中繼王寶座之外，防禦率1.45、每局被上壘率0.77，都創下生涯最佳表現，為何呂彥青本季這麼猛？主因與球威增加有關，不僅均速大回春，揮空率（Whiff%）也從去年後段班的17%，狂漲至27%，勝過聯盟91%球員，成為兄弟牛棚中最穩定的大將。
呂彥青32場僅3場掉分 每局被上壘率是史詩級
呂彥青今年自開季就待在一軍，在近2年終結者吳俊偉、黃恩賜都因傷缺陣下，與老將李振昌扛起勝利組最關鍵角色，並以大回春表現重新贏回教練團信任。
呂彥青本季帳面成績相當出色，後援出賽32場僅有3場掉分，防禦率低到僅有1.45，累積31局中僅被打出18支安打，加上控球依舊穩健，本季保送率僅4.35%，並附帶25次三振，更有能力自行解決打者，讓他的每局被上壘率低到史詩等級的0.77。
三振率提升5% 球威變好是主因
根據《野球革命》進階數據顯示，相比上季三振率16.8%僅略高於聯盟平均，呂彥青今年將三振率一口氣提升將近5個百分點，達到21.7%，為聯盟PB88水準，主因與球威上升有關。
以球種來看，呂彥青依舊依賴四縫線、滑球搭配對右打時少量變速球的3球種組合，但去年下降至139.5公里的直球均速，今年回到141.7公里，此外《中職進階數據網站》也顯示，呂彥青今年直球均速高達大聯盟級的2392轉，球威提升下，被打擊率也從臃腫的3成21，下修至2成高水準。
從投手獨立防禦率（FIP）2.30、場內球安打率（BABIP）.225來看，呂彥青今年成績確實相當穩定、運氣成分非占大多數，他在2022、2023年巔峰期，就曾繳出與本季類似的內容，也就是高三振、低保送、被安打遠低於承擔局數的狀況，有過去實績背書，更證明呂彥青今年表現絕非曇花一現。
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呂彥青今年自開季就待在一軍，在近2年終結者吳俊偉、黃恩賜都因傷缺陣下，與老將李振昌扛起勝利組最關鍵角色，並以大回春表現重新贏回教練團信任。
呂彥青本季帳面成績相當出色，後援出賽32場僅有3場掉分，防禦率低到僅有1.45，累積31局中僅被打出18支安打，加上控球依舊穩健，本季保送率僅4.35%，並附帶25次三振，更有能力自行解決打者，讓他的每局被上壘率低到史詩等級的0.77。
三振率提升5% 球威變好是主因
根據《野球革命》進階數據顯示，相比上季三振率16.8%僅略高於聯盟平均，呂彥青今年將三振率一口氣提升將近5個百分點，達到21.7%，為聯盟PB88水準，主因與球威上升有關。
以球種來看，呂彥青依舊依賴四縫線、滑球搭配對右打時少量變速球的3球種組合，但去年下降至139.5公里的直球均速，今年回到141.7公里，此外《中職進階數據網站》也顯示，呂彥青今年直球均速高達大聯盟級的2392轉，球威提升下，被打擊率也從臃腫的3成21，下修至2成高水準。
從投手獨立防禦率（FIP）2.30、場內球安打率（BABIP）.225來看，呂彥青今年成績確實相當穩定、運氣成分非占大多數，他在2022、2023年巔峰期，就曾繳出與本季類似的內容，也就是高三振、低保送、被安打遠低於承擔局數的狀況，有過去實績背書，更證明呂彥青今年表現絕非曇花一現。