為何呂彥青本季這麼猛？主因與球威增加有關，不僅均速大回春，揮空率（Whiff%）也從去年後段班的17%，狂漲至27%，勝過聯盟91%球員，成為兄弟牛棚中最穩定的大將。

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呂彥青32場僅3場掉分 每局被上壘率是史詩級

呂彥青今年將三振率一口氣提升將近5個百分點，達到21.7%，為聯盟PB88水準，主因與球威上升有關。