台中知名牙醫師張元瀚今年5月因心肌梗塞驟逝，享年42歲，留下同為牙醫師的妻子葉映彤及一對年幼龍鳳胎。葉映彤近日透過IG發布悼念影片，回憶丈夫離世前，曾表示身體不對勁，還形容「整個人快要爆掉」，但她沒有察覺異狀，讓她至今仍相當自責。心肌梗塞常見的三前兆包含「胸痛、手麻、呼吸困難」，很多人會覺得休息一下就好，卻往往因此而奪命。
張元瀚離世前喊「快爆掉」吃什麼、喝什麼都不對勁
葉映彤在影片中透露，張元瀚平時生活習慣不差，對自己要求很高，很難真正放鬆，睡眠品質也不好，幾乎每隔1至2小時就會醒來。事發當天，張元瀚仍像往常一樣出門工作，但期間不斷向家人表示：「我整個人好像快要爆掉了。」無論吃什麼或喝什麼，都覺得身體不太對勁。葉映彤坦言，現在回頭看才明白，這可能是丈夫試圖表達身體異常，但當時聽不懂。
🟡心肌梗塞是什麼
心肌梗塞、急性心肌梗塞，是一種急性及嚴重的心臟疾病。其成因是供應心肌的血液循環，也就是冠狀動脈循環突然中斷，心肌因無法得到足夠氧氣而導致的損傷。心肌梗塞的潛在原因常常是動脈粥樣硬化斑塊破裂引起的冠狀動脈完全阻塞。
🟡心肌梗塞為「冠心病」的一種
冠狀動脈主要供給心肌血液，當冠狀動脈發生粥樣硬化導致動脈失去原有的彈性，管壁變厚、變硬，內腔逐漸變窄或堵塞，造成血液不易流通，會讓心臟肌肉因為缺血而壞死。心絞痛、心肌梗塞都是常見的冠狀動脈心臟病（冠心病），更是猝死的主要原因。
🟡好發族群
📍年齡：老化是常見的原因，男性45歲以上、女性55歲。
📍家族史：家族中有人得過心臟病者得病機率會增高。
📍性別：男性比率偏高，女性因為有女性賀爾蒙的保護，所以罹病率較低。然而，隨著社會壓力增加，西化飲食的影響，女性罹患心肌梗塞的比例已經逐年增加且發生年齡也有年輕化的趨勢。
📍抽煙：現代醫學研究已經證明抽煙會降低人體免疫力，也會增加罹患冠狀動脈疾病的危險。
📍三高：高血壓、高血脂、高血糖屬於 新陳代謝異常疾病，都會影響心臟血管功能，造成血管粥狀硬化，病變多是不可逆轉。
📍肥胖、壓力：體重過重、長期缺乏運動、情緒壓力，都會增加心臟負擔，降低心肺功能。其中，體重過重通常是飲食不節制加上不運動的結果，所以在臨床上見到許多體重超重的人，也多半有心臟的問題。
🟡典型前兆
典型表現是突發且持續的胸痛，但部分患者不一定會有明顯胸痛，可能僅出現疲累、呼吸不順，因此容易被誤認為壓力太大、睡眠不足。
📍1 左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣。
📍2 胸痛會擴散到肩部，頸部，上臂，尤其是左手麻麻，下頷或上腹部。
📍3 胸部極不舒服，同時伴有頭重腳輕的感覺，暈倒，盜冷汗，噁心，嘔吐或呼吸困難。
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葉映彤在影片中透露，張元瀚平時生活習慣不差，對自己要求很高，很難真正放鬆，睡眠品質也不好，幾乎每隔1至2小時就會醒來。事發當天，張元瀚仍像往常一樣出門工作，但期間不斷向家人表示：「我整個人好像快要爆掉了。」無論吃什麼或喝什麼，都覺得身體不太對勁。葉映彤坦言，現在回頭看才明白，這可能是丈夫試圖表達身體異常，但當時聽不懂。
心肌梗塞、急性心肌梗塞，是一種急性及嚴重的心臟疾病。其成因是供應心肌的血液循環，也就是冠狀動脈循環突然中斷，心肌因無法得到足夠氧氣而導致的損傷。心肌梗塞的潛在原因常常是動脈粥樣硬化斑塊破裂引起的冠狀動脈完全阻塞。
🟡心肌梗塞為「冠心病」的一種
冠狀動脈主要供給心肌血液，當冠狀動脈發生粥樣硬化導致動脈失去原有的彈性，管壁變厚、變硬，內腔逐漸變窄或堵塞，造成血液不易流通，會讓心臟肌肉因為缺血而壞死。心絞痛、心肌梗塞都是常見的冠狀動脈心臟病（冠心病），更是猝死的主要原因。
🟡好發族群
📍年齡：老化是常見的原因，男性45歲以上、女性55歲。
📍家族史：家族中有人得過心臟病者得病機率會增高。
📍性別：男性比率偏高，女性因為有女性賀爾蒙的保護，所以罹病率較低。然而，隨著社會壓力增加，西化飲食的影響，女性罹患心肌梗塞的比例已經逐年增加且發生年齡也有年輕化的趨勢。
📍抽煙：現代醫學研究已經證明抽煙會降低人體免疫力，也會增加罹患冠狀動脈疾病的危險。
📍三高：高血壓、高血脂、高血糖屬於 新陳代謝異常疾病，都會影響心臟血管功能，造成血管粥狀硬化，病變多是不可逆轉。
📍肥胖、壓力：體重過重、長期缺乏運動、情緒壓力，都會增加心臟負擔，降低心肺功能。其中，體重過重通常是飲食不節制加上不運動的結果，所以在臨床上見到許多體重超重的人，也多半有心臟的問題。
🟡典型前兆
典型表現是突發且持續的胸痛，但部分患者不一定會有明顯胸痛，可能僅出現疲累、呼吸不順，因此容易被誤認為壓力太大、睡眠不足。
📍1 左邊的胸前部位感覺疼痛或緊縮，喘不過氣。
📍2 胸痛會擴散到肩部，頸部，上臂，尤其是左手麻麻，下頷或上腹部。
📍3 胸部極不舒服，同時伴有頭重腳輕的感覺，暈倒，盜冷汗，噁心，嘔吐或呼吸困難。