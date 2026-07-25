我是廣告 請繼續往下閱讀

香港傳奇巨星「四哥」謝賢本月16日因肺炎病逝，享壽89歲。曾與他交往12年、相差49歲的圈外前女友Coco，在噩耗傳出後第一時間將社群平台頭像換成全黑悼念。近日她首度在直播中談起與謝賢這段「爺孫戀」，不僅回憶兩人最後一次見面的細節，同時也感嘆謝賢對她實在太好，分手後想再遇到同樣好的人真的很難。至於外界盛傳她拿港幣2千萬（換算台幣約8千萬元）的分手費，她也在直播中親自闢謠此事。Coco回憶，2005年透過朋友介紹認識謝賢，隔年戀情曝光，兩人相差49歲卻愛得高調，她更不顧父母反對赴香港陪伴對方，一起走過12年時光。直到2018年謝賢因年事已高，某次爬山時體力明顯不支，讓他深刻意識到彼此年齡與身體狀況的差距，因此主動提出分開，希望不要耽誤Coco的人生，鼓勵她去看看更大的世界，尋找更適合自己的對象，其實兩人從未正式說出「分手」兩個字，而是用最溫柔的方式告別彼此。直播中，Coco也分享謝賢多年來對她的照顧。她表示，謝賢曾資助她赴英國、巴黎進修時尚課程，負擔學費與生活費，也曾在上海替她買房，希望她擁有自己的家。她還提到，自己曾因投資失利欠下債務，謝賢甚至賣掉兒子謝霆鋒送給他的勞斯萊斯，將賣車所得全部拿來幫她度過難關。談起這段感情，Coco忍不住感嘆，謝賢真的對她太好了，因此兩人分開後，自己一直很難再遇到同樣好的人。Coco也首度透露，兩人最後一次見面是在2018年底，當時因有共同好友到香港，大家一起聚餐。離開前謝賢給了她一個大大的擁抱，還叮嚀她：「以後找到優秀的男人，一定要帶回來給我看。」更對她說，即使有一天自己不在這個世界，也會在另一個地方站起來保護她。原本兩人約好未來還要再見面，沒想到那次竟成了最後一面，此後僅透過電話保持聯絡，再也沒有機會相聚。現年41歲的Coco目前仍未婚未育，在中國靠直播帶貨維生。對於外界多年來盛傳她與謝賢分手時拿到2千萬港幣分手費，她再次否認，直言若真有這筆錢，自己根本不需要每天辛苦直播工作。