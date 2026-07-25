加拿大近日野火災情頻傳，美國總統川普（Donald Trump）怪罪鄰國野火災情失控，導致美國大片地區都籠罩在煙霾之中，放話要將汙染成本添加到現有的關稅裡。不只如此，針對美國近期爆發環孢子蟲感染疫情，導致多州患者腹瀉一事，川普則將矛頭指向來自墨西哥的「問題生菜」，威脅也要對墨國加徵關稅。
綜合《今日美國》等美媒報導，川普當地時間24日在白宮記者會上，被記者詢問：「因為有些受汙染的食物，可能是從墨西哥運進來的，導致不少人患病，這是美國疾控中心的說法」時，帶著開玩笑的語氣回應：「我打算對墨西哥徵收高額關稅，因為生菜這事...我們也打算對加拿大課重稅，因為煙霧問題。」
川普發表相關言論之際，美國聯邦衛生官員正在調查擴散全國的環孢子蟲感染，這場疫情已導致美國數千人患病；與此同時，加拿大野火產生的煙霧，也已多次引發美國部分地區的空氣品質警報。
川普並補充說，他已經告知加拿大必須採取行動，聲稱以前從未遇到過這種狀況，突然之間，美國和加拿大就出現了這個問題。
報導提到，美國目前除了4個州外，其他州分都已通報環孢子蟲病例，這是一種由微小寄生蟲引起的感染，已知會導致嚴重的腹瀉。
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川普並補充說，他已經告知加拿大必須採取行動，聲稱以前從未遇到過這種狀況，突然之間，美國和加拿大就出現了這個問題。
報導提到，美國目前除了4個州外，其他州分都已通報環孢子蟲病例，這是一種由微小寄生蟲引起的感染，已知會導致嚴重的腹瀉。