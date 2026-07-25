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已故女星大S（徐熙媛）生前相當重視一雙兒女的隱私，多年來鮮少讓孩子正臉曝光，甚至曾透過法律途徑維護孩子肖像權。不過近日張蘭與孫子箖箖（汪希箖）視訊的畫面在網路上流傳，孩子的正臉罕見曝光，引發大批中國網友熱議，更有人感嘆，大S生前極力保護孩子的心願，如今已難以維持。從流出的畫面可見，箖箖留著一頭黑色短髮，五官輪廓逐漸長開，擁有濃密眉毛、單眼皮眼型及高挺鼻樑，臉型偏瘦、下顎線條明顯，看起來相當清秀，與奶奶張蘭視訊時神情略顯靦腆，不時望向鏡頭，從照片看來，他的眼睛及整體神韻與爸爸汪小菲十分相似不過這次畫面曝光後，不少中國網友卻將焦點放在孩子的隱私權。有網友發文表示，對比實在太令人心酸，「一邊是媽媽拚命守護孩子隱私，一邊是奶奶頻繁曝光孩子鏡頭博流量。」網友指出，大S生前曾與汪小菲達成共識，不公開孩子正臉，若有路透照或直播拍到孩子，都會透過律師維護權益，希望兒女能擁有平凡童年，不因父母身分而成為輿論焦點。反觀張蘭近來多次分享祖孫互動畫面，包括理髮、出遊及直播連線等內容，甚至談論孩子生活日常，引發部分網友質疑是在利用祖孫互動增加直播熱度。