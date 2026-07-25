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▲葉映彤說張元瀚過世前一天才頻頻告訴她，自己快要爆掉了。（圖／All on 4專家-口腔外科張元瀚醫師FB）

台中知名網紅牙醫張元瀚今年5月猝逝，令親友悲痛不已，他的妻子葉映彤也是一名牙醫，將接手張元瀚的診所繼續營業。今（25）日上午葉映彤更在張元瀚的臉書粉專更新影片，表示張元瀚過世的前一晚，一直跟她說「我整個人好像快要爆掉了。」她當時聽不懂，直到後來才知道，這句話其實就是張元瀚身體快撐不下去的警訊。張元瀚的臉書粉專今日更新一則短片，是妻子葉映彤想對大家說的話。經歷了張元瀚的猝逝後，葉映彤直言她明白了一個道理，那就是：「這個世界上，沒有任何一份工作是值得你用生命去交換的。」葉映彤表示張元瀚平常的生活習慣還不錯，唯一的缺點是「對自己要求很高」，導致他大腦很難放鬆，經常過度運轉，睡覺每1、2個小時就會起床一次。而張元瀚過世前一天還正常去上班，但他當天一直跟老婆說：「我整個人好像快要爆掉了。」葉映彤回憶當時的情況：「我就一直聽不懂，（其實）那是他在跟我講的一個警訊。不管喝什麼、吃什麼，他都覺得不對勁。」果然隔天張元瀚就沒再起床，於睡夢中離世。丈夫突然身亡讓葉映彤措手不及，只留下一對剛出生的龍鳳胎和她相依為命。葉映彤因此語重心長地告訴大家：「我們總以為人生還很長，總覺得還有下一次，直到有一天才發現，原來有些人離開是沒有預告的，希望大家都能好好珍惜眼前的人。」提醒大家不要為了衝刺事業罔顧身體健康，令人鼻酸。