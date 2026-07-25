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洛杉磯道奇隊的「問題兒童」、25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）這回徹底成為了費城費城人隊的「頭號標靶」。他在日前一場比賽中嗆聲費城人跑者史托特（Bryson Stott），還用手勢要對方退會去，引起討論。費城體育媒體《Crossing Broad》對此相當不滿，認為不能對這種行為視而不見，應該全面開戰，用觸身球讓他嘗嘗滋味。引發爭議的事件發生在22日（道奇與費城人系列賽第3戰）。當時比賽進行到5局，雙方平手，無人出局二壘有人。費城人打者馬爾尚（Rafael Marchan）觸擊失敗，打成界外飛球遭到拉辛接殺。此時，原本在二壘的跑者史托特企圖往三壘蠢蠢欲動，拉辛見狀直接對著史托特做出手勢，並囂張地大喊「趕快給我滾回去」，突如其來的舉動讓史托特嚇了一跳。這段影片隨後在網路上瘋傳，引發強烈波瀾，也讓深感被羞辱的費城媒體與球迷大為光火。費城體育媒體《Crossing Broad》的作家麥特·舒爾茨（Matt Schultz）對此展開猛烈反擊。他列舉了拉辛過去諸多的粗暴球風與惡劣態度，直言：「這個惡名昭彰的混蛋拉辛竟然敢對史托特口出狂言，我們必須對此採取一些行動。說實話我非常生氣，我實在看不慣這種場面。」舒爾茨更氣憤地表示：「這傢伙爛透了。棒球界早就知道他有多爛，網路上幾乎每周都有他的爭議。但現在他把這種卑劣的行徑帶到了費城人面前，我們就不能再視而不見。這場戰爭已經打到我們家門口了，我們絕不能保持沉默。」為了「報復」，舒爾茨甚至提出了一個相當激進的提議：「我建議，只要拉辛未來站上打擊區，這輩子都應該賞他觸身球。費城人絕對不能手軟，直接把95英里（約153公里）的火球砸在他的小腿、大腿或背上。雖然不是要讓他受傷，但要讓他以後只要看到費城人的名字就會感到恐懼，讓他胃痙攣，甚至在日常生活中看到字母『P』都會發抖。」當地媒體《Northeast Times》也報導指出，這種「砸觸身球」的提議，確實反映了費城球迷間真實存在的憤怒情緒，拉辛目前已經被牢牢釘在費城球迷的「噓聲黑名單」上。所謂以牙還牙，可以肯定的是，雙方下一次的交手絕對不會平靜收場。