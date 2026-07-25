美國知名冰淇淋連鎖店「Cold Stone酷聖石」，昨（24）日無預警宣告，隨著美國經典配方來台的第一批經典口味「起司蛋糕范特西」，將在8月7日正式停售，19年來最經典的口味將「光榮畢業」，此消息引發網上熱議，許多喜愛這款口味的忠實粉絲紛紛惋惜，留言區哀嚎聲不斷，還有人提到「只吃這口味」、「范特西停售對我而言就是酷聖石結束了」、「起司蛋糕范特西才是唯一的傳奇」等。
酷聖石昨晚在社群平台發布公告，品牌冰淇淋「起司蛋糕范特西」口味是從2007年隨著美國經典配方來到台灣，是開業以來的第一批經典口味，但這款熱門口味確定在8月7日「光榮畢業」。
想在停賣前品嚐 全台21門市能吃到
酷聖石補充說到：「19 年來，陪伴無數人的第一次 Cold Stone、謝謝你成為許多人心中的經典口味，也謝謝每一位曾經選擇你的粉絲。感謝一路以來的陪伴與付出。」即日起各門市陸續完售，販售門市包括：中環、 板橋、樹林、永和、宏匯、誠品裕隆城、美麗華、京站二、信新、港站、宜蘭、桃新、中園、內壢、竹北、高遠、中山、左新、屏東、南紡二、岡山。
消息一出忠實粉絲紛紛惋惜留言：「我也只吃這個口味耶」、「范特西停售對我而言就是酷聖石結束了」、「為什麼啊！酷聖石只吃這個口味欸」、「起司蛋糕范特西才是唯一的傳奇！酷聖石只吃這個」；不過也有人調侃以為是整間店要關了提到「搞得像整個店掰掰，嚇死了」。
酷聖石TOP3並未收入此經典口味 前三名榜單先看
經典口味「起司蛋糕范特西」將停賣，雖然引起不少粉絲哀嚎，但是仔細查看「酷聖石」每個月都會公布的人氣前三名排行榜，近幾個月榜上其實都沒看到這款，以最近的2026年6月榜單來看，第一至第三名分別為「草莓美莓」、「宇治莓好」、「就是要乳酪」。
餐飲品牌某款口味或某道菜會停售的原因很多，可能是銷量差，也可能是食材取得不便，亦或是製作過程不易，停售的真實原因「Cold Stone酷聖石」此次並未出面說明。
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酷聖石補充說到：「19 年來，陪伴無數人的第一次 Cold Stone、謝謝你成為許多人心中的經典口味，也謝謝每一位曾經選擇你的粉絲。感謝一路以來的陪伴與付出。」即日起各門市陸續完售，販售門市包括：中環、 板橋、樹林、永和、宏匯、誠品裕隆城、美麗華、京站二、信新、港站、宜蘭、桃新、中園、內壢、竹北、高遠、中山、左新、屏東、南紡二、岡山。
消息一出忠實粉絲紛紛惋惜留言：「我也只吃這個口味耶」、「范特西停售對我而言就是酷聖石結束了」、「為什麼啊！酷聖石只吃這個口味欸」、「起司蛋糕范特西才是唯一的傳奇！酷聖石只吃這個」；不過也有人調侃以為是整間店要關了提到「搞得像整個店掰掰，嚇死了」。
酷聖石TOP3並未收入此經典口味 前三名榜單先看
經典口味「起司蛋糕范特西」將停賣，雖然引起不少粉絲哀嚎，但是仔細查看「酷聖石」每個月都會公布的人氣前三名排行榜，近幾個月榜上其實都沒看到這款，以最近的2026年6月榜單來看，第一至第三名分別為「草莓美莓」、「宇治莓好」、「就是要乳酪」。
餐飲品牌某款口味或某道菜會停售的原因很多，可能是銷量差，也可能是食材取得不便，亦或是製作過程不易，停售的真實原因「Cold Stone酷聖石」此次並未出面說明。