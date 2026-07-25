守備並非是李灝宇強項，攤開防守進階數據，DRS（綜合防守進攻節省分數）為0、OAA（守備範圍與出局貢獻）更低到僅有-6，之所以能常駐大聯盟，還是靠接近大聯盟平均的打擊火力。

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什麼是OAA？野手守備範圍的照妖鏡！

OAA為「Outs Above Average」縮寫，可以翻譯為「守備範圍與出局貢獻」

「因此在正常守備涵蓋區域內的球，他的出局轉換率（Conversion Rate）相當高，不會輕易流失應抓到的出局數。」

DRS計算方式很複雜！可理解為用手套省下多少分

DRS全名則為「Defensive Runs Saved」，翻譯為「綜合防守進攻節省分數」，是綜合多項數據而成的綜合型評分，可以理解為該位野手，能用守備為球隊省下多少分數。

李灝宇守備從來不是強項 典型 「高下限、低上限」二壘手

這直接印證他的守備特點，是能夠把該抓的出局數穩穩抓下，非依靠超大範圍、運動能力沒收安打的類型。

李灝宇的防守風格在進階數據上屬於典型 「高下限、低上限」的二壘手

最大價值仍在打擊 李灝宇同時具備多守位彈性