底特律老虎今（25）日交手堪薩斯皇家，旅美好手李灝宇單場再貢獻雙安、連續9場敲安、掃進本月第8分打點，打擊實力連大聯盟官網記者都盛讚。本季李灝宇靠多守位價值爭取到登上大聯盟機會，在二壘、三壘都留下不少美技演出，但實際上，守備並非是李灝宇強項，攤開防守進階數據，DRS（綜合防守進攻節省分數）為0、OAA（守備範圍與出局貢獻）更低到僅有-6，之所以能常駐大聯盟，還是靠接近大聯盟平均的打擊火力。
以數據網站《Savant》統計來看，李灝宇本季61場出賽、將近400局守備局數、一共174個守備機會中，僅出現3次失誤，但進階防守數據卻不太好看，兩個主要評估項目OAA、DRS都低於聯盟平均。
什麼是OAA？野手守備範圍的照妖鏡！
OAA為「Outs Above Average」縮寫，可以翻譯為「守備範圍與出局貢獻」，核心計算方式包含反應起步、奔跑距離與抵達球落點的時間，李灝宇在這項數據中僅有-6。
以極限範圍（Lateral Range）來看，李灝宇衝刺速度與橫移爆發力屬於聯盟平均水準，對於左右兩側極端邊緣的滾地球，能攔下的比例較低，這與過去在小聯盟時，球探報告給出的守備評價相似。
儘管爆發力普通，但李灝宇第一步預判相對迅速、準確，大幅彌補純速度的不足，「因此在正常守備涵蓋區域內的球，他的出局轉換率（Conversion Rate）相當高，不會輕易流失應抓到的出局數。」
DRS計算方式很複雜！可理解為用手套省下多少分
DRS全名則為「Defensive Runs Saved」，翻譯為「綜合防守進攻節省分數」，是綜合多項數據而成的綜合型評分，可以理解為該位野手，能用守備為球隊省下多少分數。李灝宇在主力的二壘為0，代表不功不過，偶爾代班的三壘則為-1，略低於聯盟平均。
DRS計算上包含多個子項目，包含rR（守備範圍分）、rGDP（雙殺轉向分）、rE（失誤控制分）與rARM（臂力傳球分）等，整體而言，李灝宇在rR、rARM上相對弱勢，但基本功穩定，讓他的rGDP、rE仍在可接受範圍。
李灝宇守備從來不是強項 典型 「高下限、低上限」二壘手
從小聯盟階段，李灝宇就是這樣的防守球員，在二壘位置上，李灝宇歷年都能展現出極高的穩定度，守備率長期維持在.975至.985之間，RF/9（Range Factor）約為4.0至4.2，略低於聯盟二壘手的頂尖水準（約 4.5+），這直接印證他的守備特點，是能夠把該抓的出局數穩穩抓下，非依靠超大範圍、運動能力沒收安打的類型。
整體而言，李灝宇的防守風格在進階數據上屬於典型 「高下限、低上限」的二壘手，雖然受制於身材、臂展、活動力，守備範圍侷限，缺乏沒收「安打邊緣球」的爆發力，但紮實基本功讓他能穩定處理掉出局數，同時雙殺細節處理上也極具水準。
最大價值仍在打擊 李灝宇同時具備多守位彈性
李灝宇目前之所以能站穩大聯盟，還是靠手中的球棒，這波連續9場安打中，有3場就是靠中段代打上陣，目前OPS+已經打到接近聯盟平均的94，守備來說，多守位彈性只能算是他爭取上場的基底。
值得注意的是，近年來登上大聯盟的台灣旅美野手，如早期的胡金龍、林子偉、張育成到鄭宗哲，一字排開都是靠守備登上最高殿堂的防守職人，李灝宇則相對特殊，也是少見靠打擊期待值站穩大聯盟的球員。
儘管三壘防守目前繳出的數據有些慘澹，但長期而言，良好的基本功與比賽能力，讓李灝宇在兼任多個內野位置時，能維持在大聯盟球隊可接受的防守平均線左右。
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什麼是OAA？野手守備範圍的照妖鏡！
OAA為「Outs Above Average」縮寫，可以翻譯為「守備範圍與出局貢獻」，核心計算方式包含反應起步、奔跑距離與抵達球落點的時間，李灝宇在這項數據中僅有-6。
以極限範圍（Lateral Range）來看，李灝宇衝刺速度與橫移爆發力屬於聯盟平均水準，對於左右兩側極端邊緣的滾地球，能攔下的比例較低，這與過去在小聯盟時，球探報告給出的守備評價相似。
儘管爆發力普通，但李灝宇第一步預判相對迅速、準確，大幅彌補純速度的不足，「因此在正常守備涵蓋區域內的球，他的出局轉換率（Conversion Rate）相當高，不會輕易流失應抓到的出局數。」
DRS計算方式很複雜！可理解為用手套省下多少分
DRS全名則為「Defensive Runs Saved」，翻譯為「綜合防守進攻節省分數」，是綜合多項數據而成的綜合型評分，可以理解為該位野手，能用守備為球隊省下多少分數。李灝宇在主力的二壘為0，代表不功不過，偶爾代班的三壘則為-1，略低於聯盟平均。
DRS計算上包含多個子項目，包含rR（守備範圍分）、rGDP（雙殺轉向分）、rE（失誤控制分）與rARM（臂力傳球分）等，整體而言，李灝宇在rR、rARM上相對弱勢，但基本功穩定，讓他的rGDP、rE仍在可接受範圍。
李灝宇守備從來不是強項 典型 「高下限、低上限」二壘手
從小聯盟階段，李灝宇就是這樣的防守球員，在二壘位置上，李灝宇歷年都能展現出極高的穩定度，守備率長期維持在.975至.985之間，RF/9（Range Factor）約為4.0至4.2，略低於聯盟二壘手的頂尖水準（約 4.5+），這直接印證他的守備特點，是能夠把該抓的出局數穩穩抓下，非依靠超大範圍、運動能力沒收安打的類型。
整體而言，李灝宇的防守風格在進階數據上屬於典型 「高下限、低上限」的二壘手，雖然受制於身材、臂展、活動力，守備範圍侷限，缺乏沒收「安打邊緣球」的爆發力，但紮實基本功讓他能穩定處理掉出局數，同時雙殺細節處理上也極具水準。
最大價值仍在打擊 李灝宇同時具備多守位彈性
李灝宇目前之所以能站穩大聯盟，還是靠手中的球棒，這波連續9場安打中，有3場就是靠中段代打上陣，目前OPS+已經打到接近聯盟平均的94，守備來說，多守位彈性只能算是他爭取上場的基底。
值得注意的是，近年來登上大聯盟的台灣旅美野手，如早期的胡金龍、林子偉、張育成到鄭宗哲，一字排開都是靠守備登上最高殿堂的防守職人，李灝宇則相對特殊，也是少見靠打擊期待值站穩大聯盟的球員。
儘管三壘防守目前繳出的數據有些慘澹，但長期而言，良好的基本功與比賽能力，讓李灝宇在兼任多個內野位置時，能維持在大聯盟球隊可接受的防守平均線左右。