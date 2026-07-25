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國民黨全代會今（25）日上午登場，黨主席鄭麗文致詞時宣示，國民黨2028年要重返執政。有黨代表提案修正「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」，若要和他黨推薦出共同總統候選人時，必須他黨的兩岸、國防、外交政治理念與本黨黨章、政策綱領相仿，方可進行合作。黨代表彭桂港、劉旭明等提案指出， 為貫徹本黨堅持反對「台獨」、反對「一國兩制」之政策綱領、主張一國一制：民主政治的決心，應主張恢復陳水扁總統所終止的國家統一綱領，以其做為國家發展目標，依綱領三階段之規劃，恢復兩岸近程交流互惠、中程互信合作之實施、並積極擘畫遠程協商統一之主張，研訂憲政體制，以建立民主、自由、均富的新中國。提案強調，以中共放棄一黨專政、文字統一於正體中文、歷史統一於真實史蹟三點，做為本黨進入兩岸統一政治協商的基本立場。黨代表彭桂港、劉旭明另也提案表示，因應國內政局形勢，若需以本黨候選人與其他政黨候選人協商，推薦出共同總統候選人時，必須他黨的兩岸、國防、外交政治理念與本黨黨章、政策綱領相仿，方可進行合作。提案說，與其他政黨合作推薦總統候選人時，雙方評比條件，應考量個人支持度、政黨支持度、政黨實力等項目，其所占比率由雙方共同討論確認。其中政黨支持度之評量，至少應包含兩岸、國防、外交政策之支持度；政黨實力之評量，至少應包含執政縣市數量、民意代表人數、前一次中央選舉政黨得票數。黨代表彭桂港、劉旭明也有提案表示，本黨立委從政同志，透過立法權修改憲法，推翻本黨憲政核心理念之行為，其對本黨之傷害較行政權尤大，故提案立法委員候選人亦應簽署切結書，以保證當選後，能確實維護與執行黨的政策。若有違反黨章及政策綱領之言行，不得提名連任。