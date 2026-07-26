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▲李國毅與老婆「橘子」甘煖琳（如圖）愛情長跑多年，兩人於2020年低調登記結婚，目前育有1女1子，家庭生活幸福美滿。（圖／翻攝自李國毅IG）

男星李國毅在新台劇《成名在望》中飾演一名始終與世界格格不入的刑警，戲裡的他執拗、正義，寧願撞得滿身是傷也不願低頭；戲外的他卻和角色截然不同。他與監製湯昇榮、製作人黃桂慧一同接受《NOWnews今日新聞》專訪，談起太太、孩子時，原本理性分析角色的語氣明顯柔軟許多，甚至笑說，現在最大的改變，就是「把老婆當成大女兒」。李國毅與老婆「橘子」甘煖琳愛情長跑多年，於2020年低調登記結婚，目前共同育有1個女兒與1個兒子。過去的李國毅，生活幾乎全部都是工作，如今接戲前最先考慮的，不再只是角色，而是值不值得犧牲陪伴家人的時間。「以前生活全部都是工作，現在接工作之前，我會思考這件事值不值得我花這麼多時間？值不值得我投入？因為擁有一個家庭是我的夢想之一。」現在只要沒有工作，他幾乎都親自接送孩子上下學。女兒念的是私立小學，校門口停滿一台台名車，但李國毅總是騎著腳踏車載女兒上下課。他笑說看著其他家長開車接送，自己騎腳踏車其實也沒什麼不好，反而很享受這段父女相處的時間。陪伴孩子成長的過程，也讓李國毅開始重新檢視自己的一言一行。他笑說女兒現在4歲，已經不是以前那個默默聽話的小女孩，而是會清楚表達自己的感受。李國毅回憶，有一次他只是口氣稍微重了一點，女兒竟直接回他一句：「你兇什麼兇啊！」讓他當場愣住，隨後忍不住笑了出來。「我就覺得，哇，她真的長大了。」李國毅笑說，當下既驚訝又覺得甜蜜，因為孩子已經能感受到大人的情緒，也會勇敢說出自己的想法。現在的他反而會提醒自己，下次講話要更謹慎一點，「以前小朋友就是默默被罵，沒想到現在會回嘴。不只是生活重心改變，他也發現自己的共感能力變強了。看到虐童、弱勢孩子的新聞，總會忍不住鼻酸，在家裡默默咒罵，「以前沒有這麼強烈，現在真的會。」這份改變甚至影響到他的表演。他笑說，現在回頭看近年的作品，最大的收穫就是「不良率降低了」。「當爸爸這件事情，真的幫助我理解每一個角色。我以前沒有想到，原來生活經驗真的會變成表演養分。」比起育兒，李國毅笑說，婚姻反而是每天都在學習的課題。夫妻一定會因為孩子磨合、吵架，但現在的他找到了一套自己的相處哲學，後來夫妻變得不太吵架的原因，是因為他改變了自己的態度。李國毅也分享，寵妻祕方就是「我把我太太當成我大女兒」，他接著補充「她就算對我沒禮貌說話，我都說沒關係。」他笑說：「因為我對我自己的女兒都可以這樣包容了，那我對太太也是一樣。」他認為夫妻走到有孩子之後，很多事情已經沒有輸贏，只有共同的目標：「我娶了別人家的女兒，我要好好讓她做自己。」因此現在更多時候，他選擇自己消化情緒，「她開心就好。我是男生，我可以忍耐，也可以自己消化，沒問題。」台劇《成名在望》於7月25日起正式播出，每週更新二集，週六晚間 9 點於公共電視首播，晚間10 點於Netflix（台灣）、Hami Video影劇館+、MyVideo同步跟播，週日晚間8點於東森戲劇台播出。